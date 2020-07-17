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7天6夜登玉山 新北高關懷學生向山學習

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
新北市教育局今在海山高中，與8位國中高關懷學園一同誓師「無毒人生 夢想成真」7天6夜登玉山。圖／教育局提供
新北市教育局今在海山高中，與8位國中高關懷學園一同誓師「無毒人生 夢想成真」7天6夜登玉山。圖／教育局提供

新北市教育局今在海山高中，與8位國中高關懷學園一同誓師「無毒人生 夢想成真」7天6夜登玉山。透過野外探索、冒險教育及高峰登頂挑戰等核心教育課程，引導學員建立團隊互助、責任學習及行為改變，重新找回自我的價值。

8位國中學員將挑戰7天6夜攀登台灣第一高峰的玉山主峰，海拔3952公尺，將以荖濃溪營地為基地，前進玉山主峰。

教育局表示，高關懷學生不少是單親、隔代教養的家庭背景，期望藉由活動以山野教育建立學員自信、培養協力互助，進而挑戰自我、超越巔峰。在登山技巧外，也融入生命教育，以充分拓展學生視野，建立對大自然尊重、關懷及愛護地球的觀念，在「山」這間大教室中，讓孩子學習與自我對話及重新認識自己。

這次學員小寶（化名）自幼因父親販毒入獄，媽媽忙於生計，結交不良朋友而多次出入少觀所。有次小寶開庭，他母親前往時發生交通意外，滿身是傷還是如期參與庭訊，讓小寶愧疚與不捨，但卻不知該如何啟齒，經師長溝通，小寶決定參與這次的反毒登山，藉此成長及蛻變。

教育局表示，自105學年度起，辦理戶外冒險訓練活動，迄今共帶領42位學員攀登各地高峰，每一次活動都由專業教練、學輔人員、心理師、教官及志工共同組隊，並有民間團體公益贊助登山裝備與物資。

新北市教育局今在海山高中，與8位國中高關懷學園一同誓師「無毒人生 夢想成真」7天6夜登玉山。圖／教育局提供
新北市教育局今在海山高中，與8位國中高關懷學園一同誓師「無毒人生 夢想成真」7天6夜登玉山。圖／教育局提供

教育局 玉山

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