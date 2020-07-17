圓仔妹長得比姊姊快！雙手高舉表情多

圓仔妹出生第19天，體重已達782.8公克，是出生時的4.2倍，相比同時期的「圓仔」，奶量多了30公克，體重更足足多了快100公克，圓仔妹長得迅速又健康，不僅靠台北市立動物園保育員24小時專業照顧、人工哺育，功勞也要歸給貓熊媽媽「圓圓」的營養乳汁。

「圓圓」的初乳顏色是帶點透明的綠，園方稱像是「抹茶牛奶」，現在也從綠色，轉為乳白色。園方表示，大貓熊的乳汁中富含維生素A、B1、B2、B5、Ea與礦物質鈉、鉀、錳、鈷、鐵、鈣、磷、鋅等營養元素，營養含量比例更高於人類，是二寶成長不可或缺的營養來源，但成分特殊，很難找到代用奶，因此保育員角色相當重要，不時就要為「圓圓」進行人工採乳。