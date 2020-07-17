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圓仔妹長得比姊姊快！雙手高舉表情多

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
圓仔妹趴姿準備要睡著（7月16日，18日齡）。圖／台北市立動物園提供
圓仔妹趴姿準備要睡著（7月16日，18日齡）。圖／台北市立動物園提供

圓仔妹出生第19天，體重已達782.8公克，是出生時的4.2倍，相比同時期的「圓仔」，奶量多了30公克，體重更足足多了快100公克，圓仔妹長得迅速又健康，不僅靠台北市立動物園保育員24小時專業照顧、人工哺育，功勞也要歸給貓熊媽媽「圓圓」的營養乳汁。

「圓圓」的初乳顏色是帶點透明的綠，園方稱像是「抹茶牛奶」，現在也從綠色，轉為乳白色。園方表示，大貓熊的乳汁中富含維生素A、B1、B2、B5、Ea與礦物質鈉、鉀、錳、鈷、鐵、鈣、磷、鋅等營養元素，營養含量比例更高於人類，是二寶成長不可或缺的營養來源，但成分特殊，很難找到代用奶，因此保育員角色相當重要，不時就要為「圓圓」進行人工採乳。

「圓圓」的採乳團隊由「奶爸組」組成，每回擠乳，一方面要用蜂蜜分散、拖延「圓圓」注意力，讓「圓圓」維持在適合採乳的姿勢，另一方面，負責擠奶的保育員，也要迅速的找到乳頭，確實採集到充足份量的乳汁，只要「圓圓」的心情改變，稍微側身、躺下或背對保育員，採乳的工作就得喊停。

圓仔妹喝母乳（7月15日，17日齡）。圖／台北市立動物園提供
圓仔妹喝母乳（7月15日，17日齡）。圖／台北市立動物園提供
圓仔妹高舉雙手的模樣（7月16日，18日齡）。圖／台北市立動物園提供
圓仔妹高舉雙手的模樣（7月16日，18日齡）。圖／台北市立動物園提供

圓仔 貓熊 動物園

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