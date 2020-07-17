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新北兒藝節 7月25日紙風車回來了、熊猴森滑梯全面開放

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
暑假免費兒童放電場「新北市兒童藝術節─怪獸訓練場」將在7月25日開幕。記者魏翊庭／攝影
暑假免費兒童放電場「新北市兒童藝術節─怪獸訓練場」將在7月25日開幕。記者魏翊庭／攝影

暑假免費兒童放電場「新北市兒童藝術節─怪獸訓練場」將在7月25日開幕，將在新北大都會公園、市民廣場、府中商圈及鶯歌陶瓷藝術園區等4個場地接連登場，加上線上遊戲虛擬場區，總共5大場區，一路延續到8月16日止。

新北市文化局表示，「新北市兒童藝術節」是每年夏天親子必來且寓教於樂的好所在，有超過80場演出、30組藝術裝置及10種藝術體驗或活動，今年主題「怪獸訓練場」，將帶著孩子透過各種節目一起鍛鍊身心靈。

大都會公園超人氣熊猴森樂園超長滑梯，是以台灣原生特色動物為主題，今年5月部分開放時，以吸引大批親子朝聖，更將配合兒藝節在7月25日全面開放，有占地4公頃、31座，總長800公尺特色滑梯，還有100組遊戲設施，將是全國最大、共融、全齡化及具台灣特色的樂園。

今年兒藝節不僅在新北市政府市民廣場，還把大型戲劇演出帶到新北大都會公園，如紙風車劇團「紙風車的魔法書」、如果兒童劇團「媽媽咪噢！」等。

市民廣場及府中商圈場區規畫藝術裝置及小型演出，有YOYO唱跳以及巧虎見面會，還邀請全球只有18人，全台唯一1位的樂高大師，打造專屬且可搭乘的積木小火車及機械鐘，並神還原的積木版台北101、高雄85大樓及朝天宮等。鶯歌陶瓷園區則邀請孩子們「一起蓋美術館」，透過創意表現心目中的美術館。

線上遊戲總共有8個關卡，其中4個在線上破關，另外4個要到活動現場解碼，闖破5個關卡就能參加抽獎，最大獎任天堂Switch主機。相關活動訊息可上活動官網查詢http://www.newtaipei-summer.tw/。

美術館 親子

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