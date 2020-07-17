北市府重新核發建照 大巨蛋可復工

台北市建管處指出，大巨蛋案已完成都審、環差審查、防火避難性能評定後，歷經約5年3個月，今天依法重新核發大巨蛋建照。遠雄集團表示，將在最快時間申請復工許可。

北市府建築管理工程處發布新聞稿指出，建築法第34條規定核發建造執照，主管機關就規定項目審查，其餘部分由建築師及專業工業技師依規定簽證負責；大巨蛋案經都審、環差及防火避難性能評定審查完成後，再經台北市建築師公會協助就規定項目審查完竣，依法同意變更設計。

遠雄集團發言人楊舜欽對此表示，第3次建照變更後，遠雄將會在最快時間申請復工許可，同時準備人、機、物料，準備期約耗時1個半至2個月；待許可核准後，依照工項依序進場施作，推估2021年底前竣工。

建管處指出，大巨蛋案在都市防災層面完成都審、環差審查、防火避難性能評定及法治相關流程，依法核發第3次變更設計；有關大巨蛋案不符建築技術規則第97條部分，呼籲遠雄公司，應儘速依法修正圖說內容送審。

關於建築技術規則方面，楊舜欽表示，後續會再申請變更，待核准後依照規則按圖施作。除現場工進外，接續會針對投資營運企劃書進行修訂，修正過程與市府共同研擬，在符合BOT契約的前提下，共創社會最大利益。

大巨蛋案於民國104年4月27日申請第3次變更設計後，因同年5月14日被發現79處未按圖施作，遭勒令停工。