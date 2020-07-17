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國際酒店品牌相中樹林 創200就業機會3年後開幕

中央社 / 新北17日電

士品集團與洲際酒店集團合作，將在新北市樹林火車站旁打造智選假日酒店，創造200多個就業機會。酒店預計3年後落成經營，期待12層旅館成為商務和觀光新選擇及樹林區新地標。

洲際酒店集團（IHG）旗下品牌「智選假日酒店Holiday Inn Express」今天上午由士品集團煌麒有限公司董事長吳宗戊與英商洲際酒店集團簽署投資契約，由市長侯友宜見證。

洲際酒店集團大中華區發展經理陳威廷接受中央社記者訪問時表示，智選假日酒店是集團旗下品牌中等價位連鎖酒店。獲悉以紡織為主力的士品集團插足轉型建設公司，在樹林火車站附近整合危險老舊建築都市更新，於是去年底開始談合作案。

陳威廷說，將以新台幣10億元在新北市樹林區台鐵樹林火車站旁打造國際級酒店，預估創造200餘個就業機會。雖目前全球仍疫情嚴峻，但放眼這項投資預定民國112年初開幕營運，仍有發展潛力，將全力輔導組成經營團隊。

至於區位選擇，主要是洲際酒店集團會員，在北台灣選擇住宿時，多只有桃園智選假日酒店可選，因此，往北在新北市樹林區規劃旅館，結合周邊樹林地區工業區，期望開發案帶來全球各地商務及旅遊客源。

士品集團董事長吳宗戊致詞表示，新北治安好、不會有扒手，相對讓旅客感覺到安心。感謝市府招商引資協助。

侯友宜說，吳宗戊與他都是從南部上來北部打拚「同梯」的南部囝仔，這項投資可以看見未來，讓樹林區有比較像樣飯店，期盼智選假日酒店成為樹林新地標。市府各局處將協助整合，全力促成投資案。

市府經發局表示，洲際酒店集團投資案今年一月列入「招商一條龍」專案服務，原規劃做商場使用並已取得建築執照，目前，將變更設計為旅館，市府協助釐清都市設計審議、土地使用管制、容積移轉、變更設計等開發程序，預計7月底前申請變更建照。

酒店 火車站

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