經濟部長指台北飯店住房差 柯文哲參加旅展：我來了呀

經濟部長王美花上午接受「周玉蔻嗆新聞」專訪表示，國內中南部飯店現在一房難求，現在是台北飯店住房率較差，最大問題是台北，向台北市長柯文哲喊話，得要有一些策略和措施，鼓勵國人留在台北玩，也應該反向思考如何吸引中、南部的民眾，選擇到台北的大飯店住宿。

對此，柯文哲上午參加台北夏季旅展，並到台北館行銷觀光，柯文哲被問到此事時表示，「我不是來了嗎？」

北市觀傳局長劉奕霆指出，從7月到8月的安心旅遊方案推出後，這兩周正與業界討論，預計8月後會再推另外一波的活動，會有飯店優惠措施方案、抽獎等活動，希望提升北市旅館的住宿率。

劉奕霆表示，安心優惠旅宿方案，應細水長流，不是所有活動全部在7、8月推出，會陸續推廣，方案正在討論中，現在先希望大家7、8月都來台北旅遊，參加相關活動，北市目前已經推出超過千萬總值的抽獎活動，最大獎是百萬汽車，下個月會推出更多方案。