飛官高嘉隆殉職 侯友宜將發100萬元撫慰金

新竹空軍基地演訓意外造成2名軍官殉職，其中副駕駛高嘉隆上尉是住在汐止新北市民，市長侯友宜今天受訪時表示，將親自慰問家屬，並發放新台幣100萬元撫慰金。

航空特戰指揮部所屬航空601旅一架OH-58D戰搜直升機，16日執行戰備操演任務結束，剛從新竹基地起飛準備返回龍潭基地，駕駛回報旋翼轉速過低，在折返新竹空軍基地迫降時重落地，造成正駕駛簡任專少校及副駕駛高嘉隆上尉傷重殉職。

新北市長侯友宜上午出席新北市民防災手冊暨LINE智能客服發表會，接受媒體聯訪。

侯友宜表示，不幸殉職的副駕駛高嘉隆上尉是住在汐止新北市民，得知意外時除了非常哀痛跟難過，也指示民政局第一時間與家屬聯絡。

侯友宜表示，由於家屬現在還在新竹辦理高嘉隆後事，將等家屬方便的時間，「我一定親自去探望」，並發放新北市因公死亡的英雄戰士100萬元撫慰金，希望代表新北市的市民感同身受，並感念這位英雄飛官為國家犧牲。