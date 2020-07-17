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三倍券可看醫生 亞東住院每人平均用4千元三倍券

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
振興三倍券可用於醫院診所。記者魏翊庭／攝影
振興三倍券可用於醫院診所。記者魏翊庭／攝影

振興三倍券可用於醫院診所。位在新北市的亞東醫院在首日7月15日，在門診、急診及住院收到共4萬6900元，在住院平均一人就使用4千元三倍券；輔大醫院則決議把未找零部分，統一作為醫院公益使用；雙和醫院配合央行兌換三倍券時間，7月22日起開放使用三倍券。

根據經濟部中小企業處公告「振興三倍券Q&A店家篇」，醫院或診所可以收取民眾振興三倍券，前往金融機構兌換。

亞東醫院表示，所有的診療費用都可以用三倍券，民眾第一天在門診使用共30人，金額2萬2400元；急診使用人數1人，金額500元；住院使用人數6人，金額2萬4千元，在住院平均一人使用4千元三倍券。

亞東醫院表示，醫院不找零、不提供面額交換，假設470元的掛號費，會收取400元的三倍券及70元現金。

輔大醫院醫療事務室主任陳思遠說，第一天就有收到三倍券，數量不多。輔大醫院門急診、住院等各項醫療費用都可使用紙本三倍券繳費。配合政府規定振興券不找零，未找零部分，將統一作為醫院公益用途。

雙和醫院則是配合央行規定7月23日醫院才能兌領三倍券，在7月22日開始提供可使用三倍券服務。

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