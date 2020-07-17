北市今恐再出現38度高溫 環保局出動灑水車降溫

台北市本月13日高溫飆升到38.9度，不但創下台北測站七月最高紀錄，氣象局14日更首次對台北市發布「紅燈」高溫警訊。今天台北盆地為橙色燈號，氣象局預估中午前後有可能出現38度高溫，已啟動熱浪因應措施。

環保局長劉銘龍表示，熱浪襲人，北市府依熱浪預警機制，啟動熱浪因應措施，以減緩熱島效應帶來的不適感及潛在危害，包含高溫灑水、植栽澆灌、弱勢關懷、食安及市集宣導、勞動檢查及教育宣導等。

環保局提醒民眾，酷熱的炎夏，預防熱傷害，牢記三要訣：「保持涼爽、補充水分、提高警覺」。

環保局指出，自今年6月6日首次發布熱浪預警通報，迄今已啟動29次，而相關因應措施至7月15日的執行成果為：

道路高溫灑水，累計里程已達1788公里；植栽澆灌面積3,40萬1293平方公尺；輔導543處食品業者對食品及食材的保存，並落實衛生自主管理，防止食物中毒；2528處公有市場和攤販集中場，加強食品安全宣導；關懷獨居長者、獨居身障者、街友已達1萬4115人次；高溫勞動檢查598處次。