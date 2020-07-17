快訊

藍營水球不敵綠營護航 陳菊獲立院同意任監察院長

歷經5年停工！北市今天將核發新建照 大巨蛋正式復工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

洲際集團旗下智選假日酒店 斥資10億落腳樹林後火車站

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
今天在新北市長侯友宜見證下，士品集團煌麒公司與洲際酒店集團簽署投資契約，在新北市樹林後火車站旁，斥資10億元蓋國際品牌「智選假日酒店Holiday Inn Express」，預計2023年初開幕。記者魏翊庭／攝影
今天在新北市長侯友宜見證下，士品集團煌麒公司與洲際酒店集團簽署投資契約，在新北市樹林後火車站旁，斥資10億元蓋國際品牌「智選假日酒店Holiday Inn Express」，預計2023年初開幕。記者魏翊庭／攝影

新北市樹林後火車站旁，要斥資10億元蓋國際品牌「智選假日酒店Holiday Inn Express」，是全球第二大跨國酒店英商企業洲際酒店集團（IHG）旗下酒店。今天在新北市長侯友宜見證下，士品集團煌麒公司與洲際酒店集團簽署投資契約，預計2023年初開幕。

樹林後火車站一處正在進行危老都更，地權屬士品集團所有，地坪約176坪，原預計規畫作地方商場，士品集團董事長吳宗戊表示，由於洲際酒店集團也在考察，後來改合作蓋酒店。洲際酒店集團大中華區發展經理陳威廷表示，這是集團在雙北的第一家Express，仍看好台灣商務及觀光發展。

侯友宜表示，希望酒店蓋得漂亮，帶動樹林繁榮。今年適逢新冠肺炎疫情，但招商不停歇，加速業者取得使用執照落實投資，目前招商已達1032億元。

陳威廷表示，智選假日酒店就在火車站旁，選在雙北地區布點仍有地點優勢，到台北市20分鐘，此外，周圍也有樹林工業區，預計會有一半商務客，可不必住到桃園。

智選假日酒店擬設計為地下4層、地上12層，經發局表示，今年1月該案進入招商一條龍每周列管追蹤及服務，原規畫的商場已取得建照，目前擬變更設計，已協助都市設計審議、土地使用管制、容積移轉及變更設計等開發程序，預計8月底完成變更。

經發局指，全球國際知名酒店近年看好新北，如興富發金山凱悅飯店預計2022年底開幕、馥華艾美板橋飯店預計2024年開幕。

酒店

延伸閱讀

新版防災手冊出爐 新北警消推智能客服

雲林同鄉會 捐助北漂弱勢度難關

3D+AR 永和路坍案3天鋪完

吳承澐近盲獲總統教育獎 指尖音符彈奏不凡人生

相關新聞

大巨蛋停工五年今發照復工 北市府：嚴守公安標準

北市建管處已在近日核對完大巨蛋相關圖說並簽准建照變更，預計今天會核發新的建照給遠雄集團，這也代表大巨蛋歷經5年的停工期，...

北市今恐再出現38度高溫 環保局出動灑水車降溫

台北市本月13日高溫飆升到38.9度，不但創下台北測站七月最高紀錄，氣象局14日更首次對台北市發布「紅燈」高溫警訊。今天...

u故事／台灣首位女攀樹師 跳躍精靈爬上冠軍路

「準備上樹囉」，個子嬌小的許荏涵，靠著技巧，雙腳蹬著蹬著沒幾下子已經攀上樹了，看她輕鬆的爬樹，你很難想像她第一次爬樹竟然...

洲際集團旗下智選假日酒店 斥資10億落腳樹林後火車站

新北市樹林後火車站旁，要斥資10億元蓋國際品牌「智選假日酒店Holiday Inn Express」，是全球第二大跨國酒...

經濟解方應永續 吳益政宣稱若當選薪水就領「高雄幣」

高雄市長補選候選人吳益政今早發布「高雄幣」政策，將結合志工、商圈、大眾運輸等面向，促成在地經濟循環，推估這套經濟模式至少...

小領角鴞眼睛超萌！新北動保處細心照料原地野放

圓滾滾雙眼超級萌！新北市三芝動物之家日前陸續救援3隻領角鴞，其中1隻是在地新庄里長林文章通報救援，原本身體瘦弱的幼鳥經過...

歷經5年停工！北市今天將核發新建照 大巨蛋正式復工

北市建管處已在近日核對完大巨蛋相關圖說並簽准建照變更，預計今天會核發新的建照給遠雄集團，這也代表大巨蛋歷經5年的停工期，...

條例三讀將敲定 新北汙水費明年元旦開徵

「新北市汙水下水道使用費徵收自治條例」草案昨天通過二讀，讓汙水費隨水費徵收，間接推動廢水減量，府會協調後在三讀將把實施日...

環南中繼市場缺失改善 25日開幕 明先促銷

北市環南中繼市場今年2月起試營運，但因疫情影響，延至本月25日才開幕。不過，試營運期間頻頻發生地板打滑、排水不良、電梯故...

漢中街45號空屋 將打造西門町新地標

台北市西門町商圈漢中街45號，有棟閒置10多年的空屋，長期遭占用，市府將斥資7千餘萬元，改建為遊客服務中心，兼具公共廁所...

學校場租減半 成疫情「另類受災戶」

新冠肺炎疫情，讓北市學校成了「另類受災戶」。因自營場地使用費提供優惠，從6月7日至12月6日減收50%，議員秦慧珠指出，...

台北熊讚電競戰隊成軍

電競產業發展正夯，北市成立全國首支政府官方電競代表隊「台北熊讚電競戰隊」，經激烈徵選，由台北城市科技大學「城市蒼鷹」隊脫...

熱門新聞

反南鐵東移陳致曉家將強拆 陳：民進黨硬幹就玉石俱焚

影／大埔張藥房重建完成 路口安全屋主彭秀春心驚驚

影／中市道安宣導 讓市民體驗視野死角及內輪差多危險

金門1+1振興券提前發放？村里長：怕發不完超前部署

200元三倍券秒變400元 桃園夜市券兌換今晚開跑

嘉縣議員勘察驚見福壽螺屍成河！學者：對生態影響還好

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。