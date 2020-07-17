洲際集團旗下智選假日酒店 斥資10億落腳樹林後火車站

新北市樹林後火車站旁，要斥資10億元蓋國際品牌「智選假日酒店Holiday Inn Express」，是全球第二大跨國酒店英商企業洲際酒店集團（IHG）旗下酒店。今天在新北市長侯友宜見證下，士品集團煌麒公司與洲際酒店集團簽署投資契約，預計2023年初開幕。

樹林後火車站一處正在進行危老都更，地權屬士品集團所有，地坪約176坪，原預計規畫作地方商場，士品集團董事長吳宗戊表示，由於洲際酒店集團也在考察，後來改合作蓋酒店。洲際酒店集團大中華區發展經理陳威廷表示，這是集團在雙北的第一家Express，仍看好台灣商務及觀光發展。

侯友宜表示，希望酒店蓋得漂亮，帶動樹林繁榮。今年適逢新冠肺炎疫情，但招商不停歇，加速業者取得使用執照落實投資，目前招商已達1032億元。

陳威廷表示，智選假日酒店就在火車站旁，選在雙北地區布點仍有地點優勢，到台北市20分鐘，此外，周圍也有樹林工業區，預計會有一半商務客，可不必住到桃園。

智選假日酒店擬設計為地下4層、地上12層，經發局表示，今年1月該案進入招商一條龍每周列管追蹤及服務，原規畫的商場已取得建照，目前擬變更設計，已協助都市設計審議、土地使用管制、容積移轉及變更設計等開發程序，預計8月底完成變更。

經發局指，全球國際知名酒店近年看好新北，如興富發金山凱悅飯店預計2022年底開幕、馥華艾美板橋飯店預計2024年開幕。