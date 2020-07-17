小領角鴞眼睛超萌！新北動保處細心照料原地野放

圓滾滾雙眼超級萌！新北市三芝動物之家日前陸續救援3隻領角鴞，其中1隻是在地新庄里長林文章通報救援，原本身體瘦弱的幼鳥經過獸醫細心照料後，羽翼逐漸豐滿，由動保人員野放回三芝、石門附近山區的原始棲地，動保處呼籲，如發現受傷的野生動物應立即通報，切勿自行帶回飼養，依法可罰6萬至30萬元。

照顧小領角鴞已有多年經驗的獸醫謝弘斌，時常扮演親鳥的角色，他說每年春夏之間，經常接獲民眾通報撿到還不會飛的小領角鴞，如果有幼鳥救援回來，獸醫師就必須進行診療照顧、教導幼鳥如何自行覓食等工作。

發現領角鴞的新庄里長林文章表示，近年來民眾自然保育意識抬頭，如果民眾在路邊看到需要救援的野生動物都會先送到里辦公處，他會立即通知三芝動物之家前來協助救援，透過這種合作模式，可作為野生動物保護工作的新聯結，讓更多等待救援的野生動物可以更迅速送到各地醫療站救治，提升傷病動物存活率。