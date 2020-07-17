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小領角鴞眼睛超萌！新北動保處細心照料原地野放
圓滾滾雙眼超級萌！新北市三芝動物之家日前陸續救援3隻領角鴞，其中1隻是在地新庄里長林文章通報救援，原本身體瘦弱的幼鳥經過獸醫細心照料後，羽翼逐漸豐滿，由動保人員野放回三芝、石門附近山區的原始棲地，動保處呼籲，如發現受傷的野生動物應立即通報，切勿自行帶回飼養，依法可罰6萬至30萬元。
照顧小領角鴞已有多年經驗的獸醫謝弘斌，時常扮演親鳥的角色，他說每年春夏之間，經常接獲民眾通報撿到還不會飛的小領角鴞，如果有幼鳥救援回來，獸醫師就必須進行診療照顧、教導幼鳥如何自行覓食等工作。
發現領角鴞的新庄里長林文章表示，近年來民眾自然保育意識抬頭，如果民眾在路邊看到需要救援的野生動物都會先送到里辦公處，他會立即通知三芝動物之家前來協助救援，透過這種合作模式，可作為野生動物保護工作的新聯結，讓更多等待救援的野生動物可以更迅速送到各地醫療站救治，提升傷病動物存活率。
新北市動保處呼籲，民眾如有遇到野生動物請遵守不接觸、不餵食、不撿拾、不喧嘩、不驚嚇原則，如發現受傷野生動物，應立即通報動保處2959-6353派員處理，切勿將牠們帶回家飼養，將依野生動物保育法第17條規定，可處以處6萬元至30萬元罰鍰，提醒民眾不要觸法。
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