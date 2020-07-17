新版防災手冊出爐 新北警消推智能客服

新北市消防局推出新版市民防災手冊，提供實體書與電子書讓民眾閱讀，並創設LINE官方帳號智能客服，提供即時性受傷處置、防火防災等資訊，提升市民取得消防資訊效率。

新北市政府消防局推出第2版「新北市市民防災手冊」以及LINE智能客服，今天在新北市長侯友宜主持下舉行發表會。

侯友宜致詞時表示，新北市的防災救護能量不斷提升，「新北市市民防災手冊」是一生必讀的一本書，里長、圖書館、各消防單位、學校都會有實體書，另外也有電子書可讀，內容上也增加新的章節，包括土石流、老屋健檢等，以及核子事故應變，手冊設計也很活潑。

新北市消防局指出，第2版「新北市市民防災手冊」涵蓋內容完整豐富，並以電子書為主，廣布全台5大電子書服務平台；閱覽途徑除了新北雲端書櫃及消防局網站外，還能在新北市立圖書館、台灣雲端書庫、國立公共資訊圖書館、國家圖書館及台灣華文電子書庫等電子書平台閱覽。

消防局表示，LINE官方帳號智能客服，提供即時性受傷處置、防火防災、消防相關業務申請等資訊，且透過積極管理後端回覆訊息資料庫，未來更規劃新北市內AED（自動體外心臟電擊去顫器）位置查詢資訊，以及串連颱洪災情即時預警系統資訊。

新北市消防局也與民間手機遊戲公司Toii合作，推出福爾魔獸手遊，讓民眾以寓教於樂的方式學習防災知識。

新北市消防局指出，將在臉書（Facebook）「新北消防發爾麵」粉絲專頁、LINE官方帳號、YouTube頻道推出抽獎活動，提供侯友宜限量簽名實體書、限量犀牛造型悠遊卡等好禮。