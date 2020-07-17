u故事／台灣首位女攀樹師 跳躍精靈爬上冠軍路
「準備上樹囉」，個子嬌小的許荏涵，靠著技巧，雙腳蹬著蹬著沒幾下子已經攀上樹了，看她輕鬆的爬樹，你很難想像她第一次爬樹竟然「暈樹」。年紀輕輕的她也是台灣第一個女性攀樹師，第一次參賽就奪得「台灣攀樹錦標賽」（Taiwan Tree Climbing Championship，簡稱TWTCC）台灣女子組冠軍，她開玩笑地說「我曾經獨佔鋒頭一陣子」。
在學員面前，不管是用中文還是用英文，許荏涵都能完整的介紹攀樹的技巧，很難想像她以前是個害羞的女生，在人群中她總是隱藏在最後，學習攀樹之後，不只讓她看到樹上不同的世界，也讓原本害羞的她，人生有了轉變。問她攀樹為何吸引人，她說「每一棵樹會給你不同的感受，但是都是開心的，只要爬上樹，甚麼糾結都沒了」，許荏涵靠著爬樹，將自己的人生攀上不同的境界。
透過飛往世界各地比賽，攀樹帶給許荏涵的是更寬廣的視野，外國友人來台灣時，她也會帶著他們去看看台灣美麗的神木，跟他們介紹「台灣是個寶島」，用攀樹的力量讓更多外國友人認識台灣的好。另外近幾年許荏涵也透過攀樹體驗的教學，讓不同年齡層的人與樹木做連結，許荏涵認為，當你的生命跟樹親近、有連結的時候，你才會真心愛護它。未來，她也想透過自己的力量，讓更多女生參與攀樹活動，透過推廣攀，讓更多人的生命與樹木做連結，進而愛護樹木與我們的土地。
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