u故事／台灣首位女攀樹師 跳躍精靈爬上冠軍路

「準備上樹囉」，個子嬌小的許荏涵，靠著技巧，雙腳蹬著蹬著沒幾下子已經攀上樹了，看她輕鬆的爬樹，你很難想像她第一次爬樹竟然「暈樹」。年紀輕輕的她也是台灣第一個女性攀樹師，第一次參賽就奪得「台灣攀樹錦標賽」（Taiwan Tree Climbing Championship，簡稱TWTCC）台灣女子組冠軍，她開玩笑地說「我曾經獨佔鋒頭一陣子」。

在學員面前，不管是用中文還是用英文，許荏涵都能完整的介紹攀樹的技巧，很難想像她以前是個害羞的女生，在人群中她總是隱藏在最後，學習攀樹之後，不只讓她看到樹上不同的世界，也讓原本害羞的她，人生有了轉變。問她攀樹為何吸引人，她說「每一棵樹會給你不同的感受，但是都是開心的，只要爬上樹，甚麼糾結都沒了」，許荏涵靠著爬樹，將自己的人生攀上不同的境界。