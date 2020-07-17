防疫新生活運動啟動 飯店辦彩墨畫展呈現四季之美

防疫新生活運動啟動，帶動藝文展覽的熱度。台中日月千禧酒店除了第7度協辦「2020 ART TAICHUNG 台中藝術博覽會」，更與華瀛藝術中心合作，邀請藝術家于傳騏舉辦「四季澄懷」彩墨個展，展出的28件作品中，融合東西方繪畫技巧，透過彩墨詮釋四季風華。

藝術家于傳騏年幼時即跟隨父親導讀古文研書法，並曾受教於李大木、曾紹杰及史紫忱等人，研究金石書法，臨摹古帖名碑的神韻。就讀台北文化大學美術系國畫組期間，接受江兆申、吳學讓、黃磊生、歐豪年等水墨名家薰陶，旅居法國8年，不僅獲獎無數、更受到西方文化的影響，因此藝術表現結合古典與現代、融入中西方技法。

于傳騏自幼生長在山明水秀的陽明山，成年後遍遊各美景勝地，四季山水早已深植於心，執筆作畫，可說是信手拈來。他的作品以傳統水墨山水為基礎，再透過繽紛色彩的運用及顏料的延展、交疊，營造出畫中萬物的流動性並賦予生命力，獨創出性靈山水，鮮明風格，令人看了印象深刻。其中長300公分、寬160公分的「春興入懷」大型作品，在構圖上以河川為界，透過筆觸上的堆疊，以及色彩上的暈染，明顯地將作品分為前景與近景，讓觀賞者可明顯感受到畫作的意境。

台中日月千禧酒店總經理許瑄芷說，這次特別和深耕台中的華瀛藝術中心攜手主辦于傳騏「四季澄懷」彩墨個展，展期即日起至2021年1月3日，讓旅人能夠在酒店一樓大廳及各樓層藝術空間一覽四季更迭、變化萬千的風景。此外，搭配畫展，即日起至9月30日，一樓旅覓酒吧獻出同名款「四季澄懷」甜點，以四季畫中的元素作為創作靈感，山脈外型蛋糕以黑巧克力雕琢而成，內餡由法國進口70%調溫巧克力、鮮奶油搭配鳳梨特製的慕斯蛋糕，好看又好吃。