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新北強制拆除違建收費條例三讀通過 8月15日前實施
「新北市強制拆除違章建築收費自治條例」15年內叩關6次，今天終於在議會通過三讀，成為六都在北市之後第2個實施違建拆除收費的城市。工務局長詹榮鋒說，初期先針對5大類違建場所收強拆費用，未來會逐步擴大納入，預定30天內公告實施。
新北市拆除大隊規畫強拆收費目標鎖定「公共安全及社會治安」、「公共交通及消防救災」、「公共衛生及市容觀瞻」、「農地保育及竊佔公有土地」及「配合檢調廉政等單位拆除」5大類20項違建，例如賭場。
新北市違建數量龐大，去年統計待拆違建有18萬7千件，目前拆除大隊每年僅可執行約1萬3千件，平均每年編列3500萬元拆除違建，其中前述5大類違建有180萬元，去年拆除29件，其中一件情況惡劣，移送法辦。象徵意義重於實質。
「6度叩關終於成功」工務局表示，從2005年前台北縣府就提案，但一直到如今才通過，並不容易。
詹榮鋒說，原本希望一次納入所有違建收費，但涉及範圍太大，可能不易通過，所以決定先從比較沒有爭議的場所收取強拆費用；未來再視情況逐步納入其他違建類型。
目前強拆收費要依照構造、面積計算收費，如鋼骨1720元、鋼骨鋼筋混凝土1400元、鋼筋混凝土1050元、加強磚造900元等，但所需費用較高則依實際費用收取。
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