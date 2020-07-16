汐止金龍湖國有地濫墾種菜 民怨環境差

新北市汐止區金龍湖環境持續惡化，除排放廢水，還有人佔據國有山坡地亂種菜，導致大雨一來泥沙全進了金龍湖，更有居民看到種菜的民眾將整理菜園後的雜草垃圾，就地放火燒掉，新北市議員周雅玲要求這片山林所有權人國有財產署能善盡管理之責。

市議員周雅玲表示，汐止有三大湖，新山夢湖、翠湖、及金龍湖，每天都很多人散步休閒，不過，金龍湖這幾年環境日益惡化，湖泊優氧化嚴重，讓生態面臨浩劫，這次愛湖人士長久以來關注維護金龍湖，但還是多次發現有任意破壞甚至火燒山的現象，主要是湖邊大片山林卻被民眾佔據種菜，也因為國有地遭到濫墾，只要下大雨泥沙全進了金龍湖，也讓已經淤積嚴重的湖泊雪上加霜。

周雅玲說，還有長期以來的排污廢水，也因為週遭沒有污水下水管，讓湖水一直被破壞，那這幾年來我跟金龍湖愛湖人士一直在關注這個問題，那針對山林濫墾種菜是屬於國有財產署的地，今天會勘之後，針對後續維護跟狀況，國產署責無旁貸，會請市府景觀處行文，請他們善盡管理人之責。

這幾年來金龍湖面對的還有廢水排入、水芙蓉、布袋蓮佔據湖面等問題，優氧化嚴重，造成魚群死亡，生態環境惡化，新北市議員周雅玲也多次在議會總質詢時為金龍湖請命，在金龍湖所有權人農田水利會將正式改制為公務機關的同時，希望能夠獲得政府單位的重視。