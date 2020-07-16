戲劇也能療癒 汐止長輩情境扮演延緩失能

新北市汐止區湖興里為了讓老人家走出來動動腦，里辦公處舉辦戲劇療癒課程，不但透過許多小時候玩的遊戲，喚起兒時記憶，也增彼此多交流，並且設計情境，讓老人家摸擬角色扮演，像是模仿動物生肖的姿態及聲音等等，不少害羞的老人家都變得活潑，多活動延緩失能。

踢鍵子是小時候玩的遊戲，而講師老師則是當成教材，因為，許多老人家手腳不方便，設計讓他們坐著也能玩，一個傳一個也增加老人間之間的互動交流，汐止區伯爵街進去都是十幾個社區，里辦公處這次和長春藤居家護理所合作，每個星期一到五都開辦課程，讓老人家免費參加，鼓勵多走出來動一動交朋友。

汐止區湖興里長郭書成說，像是戲劇療癒是用一些遊戲、或是製造一些情境讓大家一起來合作，藉由融入情境玩遊戲，可以延緩長輩失能。

長春藤居家護理所護理師俞美娟指出，因為社區居民真的很需要一個據點提供一些活動，那我們提供場地，和里辦公處合作開課程，長輩們來到這裡都很開心，那除了有表演的老師，也有音樂治療，像是日本傳進來的加賀谷音樂療法。

講師陳孟每表示，透過課程可以讓長輩去體驗去嘗試自己有什麼不同的表達方式，比如透過肢體、聲音或是非語言就是身體的語言去表達，因為有些長輩他們可能個性比較害羞，比較少跟別人互動或聊天，或不知道要聊什麼，但透過遊戲或是情境，會覺得比較不尷尬，願意開口跟其他人有互動。

伯爵巷弄長照站七月開張，每天都有二、三十位的老人家來上課，走出家門認識新朋友，跟著療癒課程走，開心學習也能延緩失智老化。