聽新聞
test
0:00 / 0:00
跟著意象遊石門區 幸福人生拍出網美照
新北市石門區夏日可以親水、賞海，現在還多了很多個充滿在地特色的意象，跟著意象走，不但可以玩遍石門，還可以拍出很多網美照，其中幸福雙心與幸福人生意象，以富貴角燈塔為原型塑造情侶從出生、求學、相遇到結婚最後偕老的九個人生階段，也成為最近最夯的拍照打卡景點。
石門區長林俊宏說，進入石門區，映入眼簾的除了蔚藍大海，就是一個個充滿在地風味的意象了，白沙灣銅雕、極北N字、老梅老樹與黃頭白鷺，接下來就是最近最夯的幸福雙心與幸福人生意象，可愛富貴角燈塔演繹出九個人生階段，讓一起來的情侶可以步步通往幸福，閨蜜們更是拍照拍不完。
富貴角燈塔作為一對對小意象的原型，被賦予有趣的肢體語言，不在高處佇立、不為船隻引導，而是要為前來遊玩的旅客指引幸福方向，此外石門區觀光景點互動意象相當多，每日受到海風吹拂，容易有侵蝕損壞，因此定期的意象巡檢保養就相當重要。
石門區長林俊宏表示，沿著台二線，過了幸福人生往金山方向還有藍鵲框，海天一色全框下當作背景，草里漁港有魚躍出海意象，乾華山區還有一處魔法公園，裡頭的魔法公仔與遊樂設施更是相當適合親子同行，跟著這些公仔意象漫遊石門，行程絕對充實，美照收穫滿滿更是不成問題。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言