跟著意象遊石門區 幸福人生拍出網美照

新北市石門區夏日可以親水、賞海，現在還多了很多個充滿在地特色的意象，跟著意象走，不但可以玩遍石門，還可以拍出很多網美照，其中幸福雙心與幸福人生意象，以富貴角燈塔為原型塑造情侶從出生、求學、相遇到結婚最後偕老的九個人生階段，也成為最近最夯的拍照打卡景點。

石門區長林俊宏說，進入石門區，映入眼簾的除了蔚藍大海，就是一個個充滿在地風味的意象了，白沙灣銅雕、極北N字、老梅老樹與黃頭白鷺，接下來就是最近最夯的幸福雙心與幸福人生意象，可愛富貴角燈塔演繹出九個人生階段，讓一起來的情侶可以步步通往幸福，閨蜜們更是拍照拍不完。

富貴角燈塔作為一對對小意象的原型，被賦予有趣的肢體語言，不在高處佇立、不為船隻引導，而是要為前來遊玩的旅客指引幸福方向，此外石門區觀光景點互動意象相當多，每日受到海風吹拂，容易有侵蝕損壞，因此定期的意象巡檢保養就相當重要。

石門區長林俊宏表示，沿著台二線，過了幸福人生往金山方向還有藍鵲框，海天一色全框下當作背景，草里漁港有魚躍出海意象，乾華山區還有一處魔法公園，裡頭的魔法公仔與遊樂設施更是相當適合親子同行，跟著這些公仔意象漫遊石門，行程絕對充實，美照收穫滿滿更是不成問題。