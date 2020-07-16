三芝八連溪左岸路盼延伸 防汛農用觀光三合一

三芝區八連溪畔右岸道路鄰近山壁邊坡相當不穩定，曾發生過土石滑落，導致道路受阻，因此市府也整理八連溪左岸施作防汛道路，因最後還是要回到右岸道路，因此市議員蔡錦賢要求能將左岸路延伸，讓防汛、農用、觀光能三合一，提昇居住品質。

三芝區長林慶豐說，走過一遍八連溪左岸，地瓜、芋頭還有黃橙橙的稻穗，微風徐徐吹拂，散步休閒相當愜意，再往下游走，可以隔著八連溪欣賞明隧道的壯闊氣勢，不過可惜的是盡頭還是得要跨過陞顯橋回到右岸，而右岸的景致就大為遜色，為此與各局處商討後，也決議左岸道路將持續延伸下去。

市議員蔡錦賢表示，八連溪左岸道路延伸，看準溪畔第一排，有利於防汛救災，更便於農民農機具出入，運送農作物不用繞路，最重要的是自行車與散步觀光民眾有路可以走，不再需要繞回右岸，看不見溪畔風景又要與車爭道，而左岸道路的延伸也讓防汛、農用、觀光功能三合一，也提升了農作、居住環境品質。