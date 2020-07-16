快訊

凡工大選拿蔡2700萬 被爆幕後主導的蝦皮負責人黃大維曾是柯P一號員工

數字對了就離職！威力彩中獎號碼出爐 獎金衝18.3億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三芝八連溪左岸路盼延伸 防汛農用觀光三合一

觀天下 / 記者廖品涵／三芝報導
三芝區左岸施作防汛道路，市議員蔡錦賢要求能將左岸路延伸，讓防汛、農用、觀光能三合一，提昇居住品質。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝區左岸施作防汛道路，市議員蔡錦賢要求能將左岸路延伸，讓防汛、農用、觀光能三合一，提昇居住品質。 圖／紅樹林有線電視提供

三芝區八連溪畔右岸道路鄰近山壁邊坡相當不穩定，曾發生過土石滑落，導致道路受阻，因此市府也整理八連溪左岸施作防汛道路，因最後還是要回到右岸道路，因此市議員蔡錦賢要求能將左岸路延伸，讓防汛、農用、觀光能三合一，提昇居住品質。

三芝區長林慶豐說，走過一遍八連溪左岸，地瓜、芋頭還有黃橙橙的稻穗，微風徐徐吹拂，散步休閒相當愜意，再往下游走，可以隔著八連溪欣賞明隧道的壯闊氣勢，不過可惜的是盡頭還是得要跨過陞顯橋回到右岸，而右岸的景致就大為遜色，為此與各局處商討後，也決議左岸道路將持續延伸下去。

市議員蔡錦賢表示，八連溪左岸道路延伸，看準溪畔第一排，有利於防汛救災，更便於農民農機具出入，運送農作物不用繞路，最重要的是自行車與散步觀光民眾有路可以走，不再需要繞回右岸，看不見溪畔風景又要與車爭道，而左岸道路的延伸也讓防汛、農用、觀光功能三合一，也提升了農作、居住環境品質。

延伸閱讀

洪水壓境 長江流域一日內13水文站水位超越歷史高位

習近平坦承：防汛形勢十分嚴峻 防止民眾返貧

一日農夫挑戰 三芝區長採收30斤大西瓜

科技人粟益民返鄉種茶 延續三芝茶鄉文化

相關新聞

三芝八連溪左岸路盼延伸 防汛農用觀光三合一

三芝區八連溪畔右岸道路鄰近山壁邊坡相當不穩定，曾發生過土石滑落，導致道路受阻，因此市府也整理八連溪左岸施作防汛道路，因最後還是要回到右岸道路，因此市議員蔡錦賢要求能將左岸路延伸，讓防汛、農用、觀光能三合一，提昇居住品質。

跟著意象遊石門區 幸福人生拍出網美照

新北市石門區夏日可以親水、賞海，現在還多了很多個充滿在地特色的意象，跟著意象走，不但可以玩遍石門，還可以拍出很多網美照，其中幸福雙心與幸福人生意象，以富貴角燈塔為原型塑造情侶從出生、求學、相遇到結婚最後偕老的九個人生階段，也成為最近最夯的拍照打卡景點。

戲劇也能療癒 汐止長輩情境扮演延緩失能

新北市汐止區湖興里為了讓老人家走出來動動腦，里辦公處舉辦戲劇療癒課程，不但透過許多小時候玩的遊戲，喚起兒時記憶，也增彼此多交流，並且設計情境，讓老人家摸擬角色扮演，像是模仿動物生肖的姿態及聲音等等，不少害羞的老人家都變得活潑，多活動延緩失能。

汐止金龍湖國有地濫墾種菜 民怨環境差

新北市汐止區金龍湖環境持續惡化，除排放廢水，還有人佔據國有山坡地亂種菜，導致大雨一來泥沙全進了金龍湖，更有居民看到種菜的民眾將整理菜園後的雜草垃圾，就地放火燒掉，新北市議員周雅玲要求這片山林所有權人國有財產署能善盡管理之責。

北市發公文禁訂紙本報刊 機關學校跳腳、民眾也反彈

台北市政府7月9日發文各機關學校，表示為落實E化，各機關明年起不得訂購紙本報章雜誌，若想訂購紙本須專簽市長核准。公文一出引起各方議論，有學校憂心平板電腦等載具不足，電子書因有閱讀次數限制，訂購總價比紙本高，恐需市府多補助；家長也憂心孩子看3C過多，視力將更「沉淪」。

新北強制拆除違建收費條例三讀通過 8月15日前實施

「新北市強制拆除違章建築收費自治條例」15年內叩關6次，今天終於在議會通過三讀，成為六都在北市之後第2個實施違建拆除收費...

不能出國心癢癢？ 新北南島文化節八月開跑

新冠肺炎疫情影響，國外旅遊難成行，新北市立十三行博物特別在8月1日、2日舉辦「新北南島文化節」，匯聚南島語族的樂舞表演、...

熊讚、怪奇事物所長首度攜手 節電彩繪列車上路

由北市觀光傳播局打造的「節電任務彩繪列車」，即日起至10月15日，在台北捷運「淡水信義線」和「板南線」巡迴3個月。

要跳舞來板橋跳！ 「新北FUN街頭」街舞賽總獎金50萬

北台灣最具指標性的街舞大賽「2020新北FUN街頭」即日起開始報名，預賽將於8月29、30日在板橋市民廣場舉辦，決賽則於...

雲林同鄉會暨融獻捐140萬 「查三代」助北漂弱勢度難關

新北市雲林同鄉會及財團法人融獻慈善基金會今捐助板橋、中和、永和、樹林、鶯歌、三峽、土城等出身雲林的弱勢鄉親每戶2000元...

新北明年元旦起汙水也隨水費徵收 六都最晚

新北市議會續審「汙水下水道使用費徵收自治條例」草案，計畫隨水費徵收，間接促使廢水減量，今天過二讀。實施日期將在三讀修正。...

無血緣阿嬤認養12年 薛禹希奪柔道冠軍夢想當刑警

2020年總統教育獎明將於總統府舉行頒獎典禮，新北市共有3名學生獲獎，另有11名學生獲頒奮發向上獎，市長侯友宜今中午特別...

熱門新聞

網美瘋拍「綠巨人浩克的家」在地人曝真相！屋主出面了

反南鐵東移陳致曉家將強拆 陳：民進黨硬幹就玉石俱焚

凌晨一陣驟雨 統一超商蒜頭門市長方形招牌突然塌陷

影／中市道安宣導 讓市民體驗視野死角及內輪差多危險

影／大埔張藥房重建完成 路口安全屋主彭秀春心驚驚

金門1+1振興券提前發放？村里長：怕發不完超前部署

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。