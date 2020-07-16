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熊讚、怪奇事物所長首度攜手 節電彩繪列車上路

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市觀光傳播局打造的「節電任務彩繪列車」，即日起至10月15日，在台北捷運「淡水信義線」和「板南線」巡迴3個月。圖／北市觀光傳播局提供
北市觀光傳播局打造的「節電任務彩繪列車」，即日起至10月15日，在台北捷運「淡水信義線」和「板南線」巡迴3個月。圖／北市觀光傳播局提供

北市觀光傳播局打造的「節電任務彩繪列車」，即日起至10月15日，在台北捷運「淡水信義線」和「板南線」巡迴3個月。

觀傳局表示，台北市的吉祥物熊讚、將與怪奇事物所所長首度攜手合作，出擊節電任務，邀民眾進入彩繪列車，體驗怪奇事物所黑色幽默風格所傳遞的節電文化與知識。搭乘列車的民眾只要參加車廂互動遊戲，就可獲得參與「節能好禮月月抽」資格，同時還有機會將最大獎Gogoro騎回家。

局長劉奕霆表示，節電任務彩繪列車外部全車彩繪，第2節到第4節車廂內部，則以「居家節能」、「辦公室省電」、「戶外減碳」三大主題彩繪場景，同時分享節電妙招，透過怪奇事物所中古世紀黑色幽默的畫風，帶領民眾以充滿趣味的方式認識各種節電知識，輕鬆將節電小撇步落實到生活當中，一同響應「台北節電新文化」。

劉奕霆說，全球用電量不斷升高之際，北市府各局處推出多項措施，包括節能設備汰換補助、夏月區里節電競賽、社區節能改造補助以及各項節電措施宣導等，成功讓臺北市的用電量下降，呼籲大眾持續響應臺北節電新文化。

觀傳局表示，7月16日到10月15日，由熊讚和所長共同駕駛的「節電任務彩繪列車」，會在「淡水信義線」和「板南線」行駛，活動期間，民眾只要在車廂內與熊讚或所長拍照，上傳至「我是台北人FB」，就可以參加節能好禮月月抽，獎品包括快煮壺、護眼檯燈及節電定時器等超過200個獎項等你抽。最大獎將會送出一輛Gogoro電動機車。

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