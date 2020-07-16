要跳舞來板橋跳！ 「新北FUN街頭」街舞賽總獎金50萬

北台灣最具指標性的街舞大賽「2020新北FUN街頭」即日起開始報名，預賽將於8月29、30日在板橋市民廣場舉辦，決賽則於9月6日登場，總獎金高達50萬元。今年也特別新增兒童霹靂舞及全台第一場奧運霹靂舞國手選拔積分賽，決賽當天更有世界級評審的舞團對抗賽，吸睛度破表。

今天活動開跑記者會中，平均年齡12歲的HRC CONCRETE KiDS舞團受邀到場表演，以Breaking舞風聞名的他們，曾奪下World of Dance台灣區資格賽Junior Team賽事組冠軍，主辦單位板橋區公所表示，希望藉此鼓勵更多兒童舞者，將街舞文化世代傳承下去。

隨著2018年霹靂舞納入青年奧運競賽項目，巴黎奧運籌委會也正式提名霹靂舞為2024年巴黎奧運比賽項目之一，主辦單位今年特別新增兒童霹靂舞賽事，另外全台第一場奧運霹靂舞國手選拔積分賽也將在「新北FUN街頭」決賽現場舉行。

板橋區公所表示，今年首度在決賽前一天晚上於市民廣場舉辦「前夜祭」活動，並邀請到街舞界嘻哈女王Nike Chen及台灣嘻哈新勢力Hip Hop Unity擔任表演嘉賓，決賽日當天則有世界級評審老師帶來的舞團對抗賽，精采度破表。