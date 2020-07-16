雲林同鄉會暨融獻捐140萬 「查三代」助北漂弱勢度難關
新北市雲林同鄉會及財團法人融獻慈善基金會今捐助板橋、中和、永和、樹林、鶯歌、三峽、土城等出身雲林的弱勢鄉親每戶2000元慰問金及500元物資，就連父母或祖父母出身雲林者也可領取，共537戶受益、總金額近140萬元，雲林同鄉會理事長林進忠表示，未來3年將擴及29區，幫助更多同鄉。
為關懷從雲林縣北上打拼的鄉親，新北市雲林同鄉會及融獻慈善基金會透過新北社會局調查，7個行政區中凡是低收入戶及中低收入戶，且出身雲林的弱勢家庭，皆可領取慰問金及物資。今捐贈儀式中，新北市長侯友宜及雲林的女兒市議員蔡淑君也都出席見證。
侯友宜表示，雲林鄉親在新北有近75萬人，是最大的在地同鄉會，雖然遠從南部到北部奮鬥，但彼此之間非常團結，是推動新北市發展的重要力量。同時也感謝同鄉會關心弱勢家庭，並贊助會員在新北旅遊，每部遊覽車補助3萬5千元，帶動新北市的疫後經濟。
林進忠說，此次捐贈是同鄉會在雲林以外第一個贊助的縣市，只要自己或父母、祖父母有人身分證號是「P」開頭，並符合低收及中低收資格，皆列入補助對象，幾乎是「查三代」。所有經費來自同鄉會475位地方仕紳及融獻慈善基金會共同贊助，初期以7區為主，希望3年內能完成全市29區鄉親的關懷。
受贈者林女士表示，目前一家10口皆住土城，經濟來源依靠丈夫以及長女、長子，但均為兼職，收入有限，接到同鄉的資助，感到無比的溫暖；另位受贈者方先生說，因受疫情影響，工地臨時工收入銳減，在領取紓困金後，又能收到雲林同鄉的支持，非常感動。
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