新北明年元旦起汙水也隨水費徵收 六都最晚

新北市議會續審「汙水下水道使用費徵收自治條例」草案，計畫隨水費徵收，間接促使廢水減量，今天過二讀。實施日期將在三讀修正。全市汙水使用費幾乎確定明年元旦起收費，每戶每月約增加100元到150元支出；如未接管則不收費。

新北汙水下水接管已破百萬戶，全國最多，迄今已投入360億元經費，卻是六都唯一未收費的城市，基於使用者付費原則，市府提案收費，每度5元；如不收費，後續經營管理可能難以正常維持。

本月14日審查時，議員們對汙水費開徵時程無共識，最後未過關；今天再度審查爭議條文，民進黨團總召林銘仁要求、市議員鍾宏仁要求明定實施日期在法條內。

林銘仁原本認為今年前半年受疫情衝擊，希望延後半年實施，但水利局長宋德仁認為市庫有收入需求，最後以「明訂日期進入法條」有條件通過二讀，將在三讀修正文字。

宋德仁先前曾表示，汙水處理成本約8元，每度收費5元和其他縣市同步。新北每年汙水建設費約30億元，由中央補助；營運管理11億元由市庫支應，新北至今已投入360億元。

全球主要城市汙水下水道幾乎都收費，六都中僅新北免費提供使用，中央不斷催促新北跟進。市府評估收費每年可增加市府9億7千萬收入。

2014年市府曾送案到議會審查，但當時接管率不到5成，議會認為還不到收費的時機，最後未過關；如今全市接管數已破百萬戶，市府認為時機已成熟。