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台南暑假愛心餐食補給站 弱勢童可憑券到超商兌換食物

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市社會局愛心餐食補給站暑假不打烊，弱勢生憑券可到4大超商兌換。圖／台南市社會局提供
台南市社會局愛心餐食補給站暑假不打烊，弱勢生憑券可到4大超商兌換。圖／台南市社會局提供

為了讓弱勢家庭學童不因寒暑假期間，學校未供應營養午餐而挨餓，今年清祿集團及順大工業股份有限公司贊助340萬元，給台南市社會局實物愛心銀行進行愛心餐食補給站計畫，預計有924名弱勢學童受惠。

台南市社會局表示，今年暑假已發放逾3萬張餐食券給弱勢學童，可直接持券到台南市795間的4大超商，包括OK、萊爾富、全家及統一門市兌換餐食，相當便利。

社會局指出，餐食券每張面額60元，實際上可兌換66元的餐食，兌換內容包含便當、麵包、飯糰、三明治、水果、沙拉、饅頭、各類包子、牛、羊奶、豆漿、豆奶及優酪乳等健康餐食，兌換期間從7月15日到8月31日，逾期將無法使用。

台南市愛心實物銀行平時除了提供經濟弱勢及遭遇急難的家庭，或是民眾緊急生活物資之外，也會視民眾實際需求連結資源，提供多元性服務，截至今年6月底社會局已收到市價逾413萬餘元的愛心物資捐贈。

愛心 營養午餐

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