無血緣阿嬤認養12年 薛禹希奪柔道冠軍夢想當刑警

2020年總統教育獎明將於總統府舉行頒獎典禮，新北市共有3名學生獲獎，另有11名學生獲頒奮發向上獎，市長侯友宜今中午特別舉辦午宴為學子們祝賀，其中新興國小的薛禹希雖從小就沒有親人照顧，由一位無血緣關係的麗梅阿嬤扶養長大，但他十分懂事，不僅常到市場陪阿嬤賣魚，更在柔道場上大放異彩、拿下多次全國冠軍，未來他的夢想是當一名刑警，「打擊犯罪、回饋社會」。

薛禹希出生後，父母便離開身邊，身邊親人只剩外婆一人，但外婆年邁無力照顧，只好託給友人麗梅阿嬤扶養，麗梅阿嬤也將他視如己出，一養就是12年光陰，薛禹希更是從小就十分懂事，麗梅阿嬤在市場賣魚時，他獨自在旁邊寫功課，有時也幫忙招呼客人，分擔辛勞。

校方指出， 薛禹希在校表現非常認真、樂於助人，在老師推薦下加入柔道隊後，雖一開始經驗不足、屢戰屢敗，但他從不輕言放棄，透過不斷努力練習、修正技巧，終於在比賽中嶄露頭角，獲得108年全國中正盃柔道錦標賽國小男生A組第三級冠軍、格式國小組柔之形冠軍以及108年全國柔道錦標賽國小男生A組第二級冠軍。

薛禹希受訪時相當靦腆，但一談到夢想，語氣卻十分堅定，他表示，未來除了想繼續練習柔道，成為傑出的選手，更想成為一名刑警，打擊犯罪、維護治安，將所學回饋於社會。

今日午宴中，警探出身的侯友宜得知薛禹希的夢想後，更向他約定，未來他當上警察時一定要去看他，侯友宜也表示，每位入選及獲獎的學生都相當不容易，勵志事蹟皆是最佳的學習典範、社會的正向力量。