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新北智慧停車2.0納入秀峰高中、海山國小及新林國小3校

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導

新北市交通局去年9月起試辦「智慧停車2.0系統」，應在學校周邊非禁停時段則實施智慧化停車收費，管理時段性停車格，民眾反映良好，交通局預計今年12月納入汐止秀峰高中、板橋海山國小及林口新林國小3校周邊路段。

交通局停車營運科長許芫綺表示，公托中心和幼兒園學童年紀小，需要家長親自接送。去年9月先在永和永平國小、板橋文德國小家長接送區時段性禁停車格試辦「智慧停車2.0系統」。

利用智慧停車柱等科技執法系統，在非禁停時段無紙化開單，民眾停車後可利用停車柱繳費或行動支付；禁停時段家長接送孩童可停車6分鐘，逾時寄勸導單提醒。6分鐘是計算家長停車後，進出幼兒園接送的時間。

不過中和何姓家長認為6分鐘時間太短，因為進出校園除了接送孩子，有時還要和教師談話了解孩子的情況，常常一待就是半小時； 但也有人認為時間太長，「每輛車停6分鐘，1班20多人要停多久？何況各校幼兒園不只1班？」

許芫綺表示，試辦9個月來，上月逾時停放車輛比5月下降53.85%，決定擴大試辦，3校周邊共有113個停車格，預計每15格設1台電子票證繳費機。未來計畫擴及托老中心和安養機構比照推動，讓子女們也能安心接送長者。

幼兒園 汐止

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