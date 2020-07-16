新北霖昌能源、永峻及肯特家具捐物資助觀照園街友

新北市從事鍋爐製造的霖昌能源公司捐贈1組大型鍋爐，生產家具的永竣、肯特家具合捐29組系統衣櫃，讓觀照園的住民獲得更舒適生活環境。

物資捐贈由林口工二工業區廠協會總幹事張國誌媒合，廠區內的公司紛紛捐贈自製設備給林口觀照園街友中途之家。

張國誌表示，企業工廠老闆其實都很有愛心，想為社會付出，主動捐贈產品，決定根據住民需求，捐贈鍋爐和衣櫃。

霖昌能源公司董事長汪清港、永竣家具總經理陳奎融及肯特家具總經理林茂金等人出面捐贈；新北市社會局副局長許秀能代表接受，她感謝張國誌的媒合及3家企業的善行。