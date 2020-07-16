環南中繼市場25日開幕 北市：缺失已陸續改善

台北市市場處今天表示，環南中繼市場預定18日舉辦促銷大拍賣、25日正式開幕並推出超值福袋，此外，攤商先前提出空調不冷、地板濕滑、玻璃碎裂等缺失都已陸續改善完成。

北市府市場處發新聞資料指出，環南中繼市場原訂今年2月試營運，因受疫情影響，順延開幕活動在7月舉行，18日將辦2折起破盤促銷拍賣、25日開幕也會推出超值福袋。

但環南中繼市場試營運後，屢傳出地板濕滑、冷氣管線及排風管滴水、電梯不勘使用等狀況，有民眾及攤商因地板濕滑跌倒受傷，另有市議員接獲陳情，指稱市場內空調不冷、玻璃嚴重碎裂，質疑是否涉及偷工減料，要市府嚴查。

對此，市場處指出，攤商及民眾反映的環南中繼市場相關缺失，像排風管滴水、地板濕滑等狀況，已陸續改善完成，至於各樓層玻璃碎裂，是因熱漲冷縮導致，已跟廠商訂製，等貨到後會立即裝設。

市場處表示，至於空調不冷，會先裝設電風扇等方式進行改善，水溝內的攔汙網也會更換成拋棄式，讓攤商方便清理，2樓地板濕滑部分，也重新鋪設金鋼砂材質，電梯故障也都著手改善。

市場處指出，環南中繼市場是1000多人使用大型市場，難免有設備損毀等情形，若接獲通報，會先評估具體狀況、釐清原因，再立即派人維修。

市場處表示，為方便民眾前往環南中繼市場，從11日規劃免費接駁車，18日推出蔬菜等優惠價格、25日開幕活動有超過新台幣600元福袋，有機會可抽中電動機車等獎品。