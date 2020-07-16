環南中繼市場月底開幕 攤商抱怨玻璃碎裂、冷氣不冷

台北市環南中繼市場今年2月開始試營運，受疫情影響，延後至7月25日正式開幕。但試營運期間頻頻發生地板打滑、排水不良、電梯故障，遭攤商抱怨，議員徐立信還發現環南市場尚未開幕，日前發生7塊玻璃碎裂、冷氣空調不冷，品質不佳。市場處表示，相關問題已經陸續改善完成，不會影響開幕。

環南市場從88年始推動改建，歷經20餘年，109年2月開始在中繼市場試營運，開幕活動因疫情順延至7月舉行，市場處7月18日先舉辦2折起破盤促銷大拍賣，另在7月25日正式開幕當天開賣「3倍奉還」的超值福袋。

徐立信指出，他接獲民眾陳情稱，中繼市場不但冷氣空調不冷，玻璃還碎裂好多塊，非常危險，是不是使用劣質材料，而冷氣空調不冷，似乎沒有達到堪用標準，否涉及偷工減料，市府應嚴查，並在開幕前前完成改善，避免影響開幕時民眾和攤商權益。

對此，市場處表示，7塊玻璃碎裂是因熱漲冷縮，已經向廠商反映換裝完成，冷氣不冷經過現場實地測量，溫度沒有異常，可能是攤商工作時的體感溫度，已經將出風管往下拉低，配合電扇來改善。