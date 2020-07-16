聽新聞
test
0:00 / 0:00
環南中繼市場月底開幕 攤商抱怨玻璃碎裂、冷氣不冷
台北市環南中繼市場今年2月開始試營運，受疫情影響，延後至7月25日正式開幕。但試營運期間頻頻發生地板打滑、排水不良、電梯故障，遭攤商抱怨，議員徐立信還發現環南市場尚未開幕，日前發生7塊玻璃碎裂、冷氣空調不冷，品質不佳。市場處表示，相關問題已經陸續改善完成，不會影響開幕。
環南市場從88年始推動改建，歷經20餘年，109年2月開始在中繼市場試營運，開幕活動因疫情順延至7月舉行，市場處7月18日先舉辦2折起破盤促銷大拍賣，另在7月25日正式開幕當天開賣「3倍奉還」的超值福袋。
徐立信指出，他接獲民眾陳情稱，中繼市場不但冷氣空調不冷，玻璃還碎裂好多塊，非常危險，是不是使用劣質材料，而冷氣空調不冷，似乎沒有達到堪用標準，否涉及偷工減料，市府應嚴查，並在開幕前前完成改善，避免影響開幕時民眾和攤商權益。
對此，市場處表示，7塊玻璃碎裂是因熱漲冷縮，已經向廠商反映換裝完成，冷氣不冷經過現場實地測量，溫度沒有異常，可能是攤商工作時的體感溫度，已經將出風管往下拉低，配合電扇來改善。
至於今年2月攤商搬遷進駐中繼市場開始試營運，攤商陸續反應地板打滑、排水不良、電梯故障，對於二樓市場地坪濕滑問題，目前已透過鋪設金鋼砂方式大幅改善。另止，攔污網影響排水，目前已經全部更換完畢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言