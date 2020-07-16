台北設市100週年 柯文哲感謝前人打拚

台北設市100週年，市長柯文哲今天說，感謝前人打拚，提醒民眾權利不是天上掉下來的，台北舉辦過世大運和同志遊行等，彰顯多元與自由價值，已成為國際都市，盼打造光榮社會。

2020年適逢台北設市100週年，柯文哲上午赴新文化運動紀念館，出席「1920台北設市百年活動宣傳記者會」，並發表致詞。

柯文哲說，台北是有歷史的城市，到處都有前人的足跡。100年前，為爭取自治、啟蒙文化思想，並跟上當時的民族自決潮流，前人付出很大代價。100年後的今天，人民能夠呼吸自由空氣，享有獨立自主地位，要感謝前人的奮鬥，「提醒我們權利不是天上掉下來的」，而是努力爭取來的。

柯文哲表示，經過歷任市長努力，台北如今已成為國際都市，舉辦過世大運，證明台北有能力擁抱世界，也辦過穆斯林開齋節和同志大遊行，印證「民主、自由、多元、開放」概念已融入台灣社會。

柯文哲說，100年前台灣希望參與世界潮流，現在台北已有能力引領世界潮流。他希望，透過各方合作努力，台北未來能成為包容、融合、光榮的城市，打造共榮社會。

1920年為台北設市之始，台灣總督府正式設立「台北市」。為紀念台北設市100週年，台北市文化局7月至12月舉辦「回到1920台北設市百年」系列活動。

活動包含於西本願寺廣場樹心會館籌劃「世紀旅程—台北設市百年紀念特展」、推出「尋找台北老屋」影像徵件活動、規劃不同主題導覽路線，以及舉辦創意市集、音樂會和文史講座等，盼讓民眾認識台北市文化資產、街區巷弄和城市聚落。