秘書長交接 柯文哲：同仁不用想跟誰認識 依功績升遷

台北市秘書長薛春明屆齡退休，秘書長一職由副秘書長陳志銘升任。台北市長柯文哲今天擔任監交人主持交接儀式。柯文哲說，薛春明與陳志銘都是因戰功升遷，期許北市府同仁不用想去跟誰認識什麼的，只要認真工作，建立起KPI制度，也會有助於臺灣文官制度的建立。

柯文哲表示，他對薛秘書長的認識，是從2017年世大運開始，當時70多座場館，不論是新建或整建，散布在5個縣市，但當時全部準時完工、並通過國際大專體總認證，最重要的是都沒有追加預算，所以他每次都說，2017世大運場館的整建是中華民國歷史上工程界的奇蹟，當時負責這項艱鉅工作的就是薛春明。

至於陳志銘，協助北市府連續7年沒有舉債，還還了570億元。柯文哲說，不論是薛春明或陳志銘，都是按照戰功來升，這也是讓所有的台北市政府公務員知道，只要認真工作，按照成績、功勞就可以一路升遷上去，不用跟誰認識什麼的，建立起KPI的制度，這對整個臺灣的文官制度有幫忙的。

薛春明表示，他非常感謝市長柯文哲的全力支持和指導，讓他在八年的市政服務工作，可以盡善盡美，尤其是當年舉辦世大運，要跟時間賽跑的期間，充分授權並親自帶隊跟五個地方政府協商，十四所國立大學還有三個中央部會，讓2017臺北世大運能夠成功行銷臺灣，讓世界看到臺灣的真善美。

陳志銘表示，柯市長賦予他許多任務工作小組角色，第一是財經小組，這次的疫情之後，北市府最重要的工作除了短期的經濟振興措施外，更重要的是長期的經濟型態轉型。下半年他將統籌9個局處，陸續辦理9場產業論壇，論壇結束後則是新任務的開始，預計2021年第一季要提出「北市產業轉型綱要計畫」，從目標、策略到行動計畫都能夠契合民間企業的脈動。至

陳說，第二個任務就是推動北市E化、推動數位轉型，除持續推動府內部數位國家智慧E化工程，外部也包括鄰里數位基礎建設和校園數位基礎建設，亦即透過臺北市政府的政策工具，包括敬老卡、數位學生證，設法讓無接觸服務跟無現金支付能夠在臺北市內普及化。