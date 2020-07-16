土城、鶯歌市場地潮濕改善 年底前完工

新北市土城公有零售市場、鶯歌公有零售市場分別有23年及40年歷史，排水、地板設施有待改善。新北市市場處為了改善市場環境，預計花費1120萬經費整修市場，預計在8至11月動工，年底前完工，將大幅改善環境。

走進土城市場，地板溼滑，走路得小心；鶯歌市場也因年代久遠，看起來老舊。有民眾表示，每天都會出門採買全家食材，但因為市場的環境老舊，越來越常跑超市，整體讓人覺得比較乾淨。

新北市議員江怡臻等人爭取經費，預計土城市場編列407萬元，鶯歌市場編列713萬元進行改善。江怡臻指出，希望解決長久以來的髒亂問題，也希望鶯歌公有市場能藉此機會重新規畫，打造一個舒適又整潔的環境，逛得開心、買得安心。

新北市經發局市場處表示，全市爭取經濟部補助改善公有市場相關設施，因應新冠肺炎，也針對防疫項目進行補助，共獲經濟部補助約3140萬元，自籌款約1346萬元，新北市議會已四審審議通過，待大會審議。