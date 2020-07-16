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北市設市百年系列活動起跑 柯文哲吟頌「台灣自治歌」

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市文化局從7月至12月舉辦「回到1920、台北設市百年」系列活動。台北市長柯文哲今天出席活動起跑記者會。記者林麗玉／攝影
台北市文化局從7月至12月舉辦「回到1920、台北設市百年」系列活動。台北市長柯文哲今天出席活動起跑記者會。記者林麗玉／攝影

2020適逢臺北市設市100周年，為了紀念深具意義的設市百年歷史，北市文化局從這個月起，至今年12月舉辦「回到1920、台北設市百年」系列活動。台北市長柯文哲今天出席活動起跑記者會，當場朗頌當年蔡培火先生入獄時創作的「台灣自治歌」。

柯文哲說，台北市是有歷史的城市、到處都充滿前人足跡。柯說，1920年日本殖民統治下，台北市正式設市，當時的台北市迎來新的時代，第一次大戰結束，美國總統威爾遜提倡民主自覺浪潮，在全世界各地展開，台灣人的思想啟蒙也展開。

柯文哲說，記者會舉辦地點「新文化運動館」就是為了呼應當年的精神設立，當時的知識份子包括蔣渭水、蔡培火等人，為了讓台灣人追隨世界潮流，付出很多代價，柯文哲在致詞時，也朗誦蔡培火的「台灣自治歌」，「蓬萊美島真可愛﹐祖先基業在﹐田園咱開樹咱栽﹐勞苦代過代。著理解﹐著理解﹐咱是開拓者﹐不是戇奴才。臺灣全島快自治﹐公事咱管才應該。」

柯最後也修改蔡培火台灣自治歌的歌詞最後兩句，表示共榮社會台北市，也希望台北市是一個光榮城市、一個光榮國家。

北市文化局表示，1920年台北設市之始，台灣總督府推動地方制度改正，正式設立「台北市」，並設置台北市役所，發展各項城市建設，讓台北是逐漸蛻變成近代化的城市，今年台北設市百年系列活動，將於西本願寺廣場樹心會館籌辦「世紀旅程-台北設市百年紀念特展」，透過百年歷史文物，結合影像科技，喚起民眾時代的記憶。

文化局也推出「尋找台北老屋」影像徵件活動，邀請民眾深入北市街區，以影像捕捉老屋珍貴身影。徵件時間從即日起到8月16日，得獎作品將於台北市老房子文化運動計畫中的店家「金錦町」展出。

另外，為了展現台北市各區特色，設市百年系列活動串聯臺北市三大街區聯合響應「活到西門町」回到1920紅樓復古市集；「回到大稻埕」文協百年特展，呈現日治時期台灣青年群體樣貌；「回到昭和町」青田街與溫州街創意街區系列活動，展現帝大氛圍下，培育出自由多元的獨特地景文化。

北市 柯文哲 文化局

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