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新北市智慧道路管理中心揭牌　侯友宜：提升施工效率

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜（右一）視察智慧道路管理中心運作狀況。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（右一）視察智慧道路管理中心運作狀況。記者江婉儀／攝影

新北市工務局籌設「iRoad新北市智慧道路管理中心」，利用3D管線圖像結合現地道路實境，立即掌握施工路段地下管線狀況，可以強化道路施工現場管理，可以大幅降低施工不慎挖損民生管線的機率，提升道路管理維護效率。

工務局長詹榮鋒表示，道路管理中心結合道路養護、挖掘管理系統，建立道路資訊單一平台，針對道路挖掘申請進行流程簡化及電子化整合，以加速行政效能並減少挖掘次數。

詹榮峰表示，道路管理中心透過24小時遠端監控，即時掌握現場施工狀況，兼顧施工人員的安全與施工品質，並可因應現場以交通安全、交通順暢優先，在災害救險時，更能做出立即的指揮與管理。

其中，新北市首創3D管線AR查詢，工務局補充，自來水、台電、中華電信、瓦斯、有線電視等施工單位合法申請路證後，先下載iRoad APP、登入工務局給予的帳號密碼，就可在施工期間即時查詢現地管線狀況，輔助施工單位挖掘決策，同時提供一鍵通報功能，未來僅需利用手機拍照，系統就能自動定位並上傳坑洞照片，以供施工人員按圖索驥，強化道路施工現場管理，大幅降低施工不慎挖損民生管線的機率。

新北市長侯友宜今出席智慧道路管理中心揭牌儀式，侯友宜表示，道路經常施工都會讓民眾抱怨，質疑是工程經費或時間太多，會對施政信心打折，透過整合共同事業管理單位，在施作過程就會更有效率、更精準、更到位。

侯友宜指出，日前永和發生道路坍塌案，市府運用3D立體影像找出管線問題位置，結合物聯網、參考大數據分析即可快速動高，在各管線單位配合下，短短3天快速將路面鋪設完成，是最典型的例子，未來新北是在道路鋪設都可利用系統測試道路平坦度，把道路鋪設的更完整。

工務局表示，未來將以「新北市智慧道路管理中心」為發展主軸，利用雲端智慧化挖掘整合及施工即時影像監控管理，並導入監控道路申挖工程現場作業等管理機制，提昇新北市道路管理維護效率。

新北市長侯友宜體驗操作3D管線AR查詢。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜體驗操作3D管線AR查詢。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（左三）今出席智慧道路管理中心揭牌儀式。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（左三）今出席智慧道路管理中心揭牌儀式。記者江婉儀／攝影
工務局表示，智慧道路管理中心結合道路養護、挖掘管理系統，建立道路資訊單一平台，針對道路挖掘申請進行流程簡化及電子化整合，以加速行政效能並減少挖掘次數。記者江婉儀／攝影
工務局表示，智慧道路管理中心結合道路養護、挖掘管理系統，建立道路資訊單一平台，針對道路挖掘申請進行流程簡化及電子化整合，以加速行政效能並減少挖掘次數。記者江婉儀／攝影

侯友宜

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