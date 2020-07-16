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尷尬！台北熊讚電競戰隊成軍　揮旗太用力旗桿攔腰斷

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
電競產業發展正夯，台北市成立全國首支政府官方電競代表隊「台北熊讚電競戰隊」。記者趙宥寧／攝影
電競產業發展正夯，台北市成立全國首支政府官方電競代表隊「台北熊讚電競戰隊」。記者趙宥寧／攝影

「以前家人會拔網路線、切電源」，台北熊讚電競戰隊今日正式成軍，隊長洪勝郁回憶起剛接觸電競，遭家人反對的畫面仍歷歷在目。從苗栗北上追夢的他，原本是田徑好手，因身體因素，高三那年轉戰電競，他說，電競跟田徑都需要極高的專注度跟臨場反應，也具高度競爭，未來將率領5位隊員，進軍各大電競賽事。

電競產業發展正夯，台北市成立全國首支政府官方電競代表隊「台北熊讚電競戰隊」，經過北市各校代表隊激烈徵選後，由台北城市科技大學「城市蒼鷹」隊脫穎而出，今舉行授旗典禮，隊長洪勝郁上台接手，揮旗時一個不小心太大力，旗桿攔腰斷，現場也給予熱烈掌聲，笑稱這是「旗開得勝」。

坐上電競座椅，打開電腦視窗，與隊員連線準備出擊，洪勝郁說，平日都早上八點上課，下午三點下課後就準備團練，晚上十點也會再練一次，平常閒暇無事，也要自主練習，成為「台北熊讚電競戰隊」後，短期目標希望打贏亞洲盃，8月有六都電競賽，既然代表台北官方，就不能漏氣，奪冠就是唯一目標。

台北市副市長蔡炳坤則表示，全球有27億人口是電玩玩家，亞太地區就佔了15億，但電競觀眾卻只有5億、產值約10億，雖逐年成長，但也要靠官方、產業界合作，帶動電競市場，不只要有超強隊伍，也要有人才培訓基地，以及電競場館。

城市科大電腦與通訊工程系主任、北市電子競技運動協會理事長詹勳鴻表示，電競年齡層低，「城市蒼鷹隊」以青年訓練為基礎，讓學生選手畢業能就能銜接產業界。

詹勳鴻提到，過去年輕人若想從事電競，可能會輟學，甚至是遊戲成癮，25歲退役後就很可惜，現在從學校端培訓，不僅培養選手，也教幕後轉播工作，或是電競裁判，出路相當多元。

體育局則表示，藉由電競專業協會將ROG玩家共和國、北市體育局、台北城市科技大學產官學合作，除了辦理戰隊的訓練、電競人才的培育外，今年也打造「台北市電競夏令營」與「台北市校園電競講座」，從教育出發，把台北市打造為電競的代名詞。

「台北熊讚電競戰隊」授旗儀式。記者趙宥寧／攝影
「台北熊讚電競戰隊」授旗儀式。記者趙宥寧／攝影
台北熊讚電競戰隊今日正式成軍，隊長洪勝郁從苗栗北上追夢。記者趙宥寧／攝影
台北熊讚電競戰隊今日正式成軍，隊長洪勝郁從苗栗北上追夢。記者趙宥寧／攝影
「台北熊讚電競戰隊」授旗儀式，也出現意外插曲。記者趙宥寧／攝影
「台北熊讚電競戰隊」授旗儀式，也出現意外插曲。記者趙宥寧／攝影

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