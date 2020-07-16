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台東首創三合一共好夢享輕農園 提供三類人士耕種
台東縣政府打造首創三合一社福農園「共好夢享輕農園」今天啟用，提供身心障礙者和65歲以上長輩及街友耕種，成為一個共融共享的社福農園。
縣長饒慶鈴表示，透過共好夢享輕農園的啟用，完全契合「開放、整合、創新」的施政方程式，不分性別、年齡與族群，讓生活在台東這片土地上的人，都能感受幸福。
「共好夢享輕農園」啟用儀式，邀請台東農改場長陳信言、副縣長王志輝、社會處陳淑蘭、農業處長許家豪、人安基金會站長翁賞任等人，種下象徵共享、共樂、共好的菜苗。
街友阿清開心說：「我真的好高興有這一天！」他也曾幻想能有一片農地種植蔬果自給自足，不看別人臉色過日子，現在他遷移到農園，心中燃起無限希望。
縣府社會處表示，「共好夢享輕農園」農地分區規劃為「向陽樂活區」、「活躍耆蹟區」、「翻轉莘勤區」提供農務、園藝手作機會。
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