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台中市社會局提醒 注意身障證明換證期限

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
持「永久效期證明」的身心障礙者，即日起開始辦理「以證換證」。台中市社會局確保民眾權益，主動篩選即將到期的身心障礙者名冊，提前以公文通知辦理，7月須換證的身障者共628人，目前已超過99%換證完成。圖／台中市社會局提供
持「永久效期證明」的身心障礙者，即日起開始辦理「以證換證」。台中市社會局確保民眾權益，主動篩選即將到期的身心障礙者名冊，提前以公文通知辦理，7月須換證的身障者共628人，目前已超過99%換證完成。圖／台中市社會局提供

持「永久效期證明」的身心障礙者，即日起開始辦理「以證換證」。台中市社會局確保民眾權益，主動篩選即將到期的身心障礙者名冊，提前以公文通知辦理，7月須換證的身障者共628人，目前已超過99%換證完成，提醒身障者務必於證明效期屆滿前完成手續，以便重新進行需求評估，核定福利服務。

社會局長彭懷真表示，身心障礙者權益保障法第14條規定，身心障礙證明有效期限最長5年，依照新制鑑定核發的身心障礙證明，效期屆滿前都須到醫院重新鑑定，再依照新的鑑定報告發給證明並進行需求評估，另大約6萬多名身心障礙者，持有的是「永久效期證明」，效期到期後可以到區公所「以證換證」。

社會局提醒，民眾收到公文後，拿出手邊的身障證明，注意照片黏貼處左側「有效期限」，務必在效期內至台中市任一區公所完成換證。

紓解換證人流，社會局將需換證者分散到各年度辦理，109年6月啟動分流通知換證，主動發文通知民眾提早辦理換證，避免民眾久候，也減輕區公所基層同仁壓力，確保民眾身障證明符合效期，福利權益不打折。

社會局提到，持有「永久效期證明」的身障者，如果生心理狀況改變，也可以選擇新制鑑定流程，到區公所領表，辦理重新鑑定，醫療鑑定機構和社政需求評估專員，將依照身障者最新狀況核定福利服務。

社會局預估今年底屆期者約1600人，目前已全數通知，有947人提前完成換證，成效顯著，爾後社會局也會依證明到期時間主動發文通知，逾期未辦理者依規定逕行註銷。

社會局呼籲，為保障自身權益，符合以證換證作業流程的身障者，請備妥1吋照片2張、身分證正本、印章（委託代辦者也須備齊委託書、身分證及印章）及原持證明，至台中各區公所申辦。

如民眾因居住外地、行動不便、家屬忙碌等因素不便親至區公所領表，也可使用郵寄申請服務，相關表單可至社會局網站下載：https://www.society.taichung.gov.tw/461788/post。

有關身障證明換發，可洽詢各地方區公所，或來電洽詢社會局諮詢窗口：2228-9111，分機38722、37336、37312、37310。有關需求評估問題，可洽：東興區身心障礙需求評估中心04-24752616、04-24751695、04-24754434；陽明區身心障礙需求評估中心04-22289111 分機38701至38716。

持「永久效期證明」的身心障礙者，即日起開始辦理「以證換證」。台中市社會局確保民眾權益，主動篩選即將到期的身心障礙者名冊，提前以公文通知辦理，7月須換證的身障者共628人，目前已超過99%換證完成。圖／台中市社會局提供
持「永久效期證明」的身心障礙者，即日起開始辦理「以證換證」。台中市社會局確保民眾權益，主動篩選即將到期的身心障礙者名冊，提前以公文通知辦理，7月須換證的身障者共628人，目前已超過99%換證完成。圖／台中市社會局提供

身障者 台中市

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