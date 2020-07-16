三倍券面額大可不找零 商圈憂：地方商圈難振興

振興三倍券正式上路，共有面額200元、500元兩種，經濟部開放店家自由決定是否找零，但不少小額商品店家及流動攤販擔心現金流出現問題，傾向不找零，新北市新莊廟街發展協會理事長高春明憂心，風景區、旅宿業紛紛推出優惠搶三倍券商機，造成民眾集中消費，反觀地方商圈多為小額消費，民眾較少使用三倍券，難以達到振興效果。

高春明指出，新莊廟街多為小吃攤、流動攤販、民生物品等小額商品店家，雖政府開放自由找零，不少業者卻陷入兩難，「不找零，民眾不消費，少了一筆收入；如果要找零，收一張面額500元的三倍券，要先貼400多元現金，反而變成民眾兌現的地方。」

高春明表示，為了避免廟街店家現金流出現狀況，有向各業者建議，可以在消費金額達到三倍券面額7、8成時找零，例如民眾用200元三倍券買150元商品、500元三倍券買400元以上商品時可找零，這樣不僅有業績，也不會現金短缺。

不過高春明也憂心，以地方商圈消費型態而言，較難吸引民眾使用三倍券，加上風景區、旅宿業推出許多三倍券優惠，民眾一窩蜂集中消費，地方商圈反而難以達到振興效果，「三倍券應該要讓民眾自然而然消費，而不是過度集中特定區域，這樣才能達到全面振興」。

八里左岸觀光發展協會理事長邱毓奇表示，八里左岸有近9成都是小攤販，許多業者不願意開放使用三倍券，甚至有人直接貼出告示牌表明拒絕，當地只有租車業及高價餐廳較有機會受惠。