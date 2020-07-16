HIGH翻夏天！台北地下街購物嘉年華陪您FUN暑假

台北地下街購物嘉年華活動即日起熱鬧開跑，當日消費累計滿500元可參加抽獎，滿額還有超值好禮兌換，優惠一波接一波，好禮獎不完。

台北地下街活動組長李安琪表示，響應政府振興三倍券，台北地下街推出限期5天購物金加碼贈，每天限額168名，更邀來知名手遊配合加贈限量購物袋，四重好禮要讓幸運民眾全部帶回家，另規畫一系列周末手作DIY活動，提供親子假日好去處。

隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，各縣市紛紛推出優惠活動吸引民眾前往，台北地下街為一年一度購物嘉年華準備精彩豐富活動，並積極與周邊鄰里合作，適逢台北霞海城隍渡台兩百年，7月19日在1號廣場安排謝神歌仔戲，民眾可利用7月初甫開通的Y27手扶梯來往大稻埕與台北地下街。