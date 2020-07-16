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HIGH翻夏天！台北地下街購物嘉年華陪您FUN暑假

聯合報 / 記者 許玉娟/即時報導
台北地下街購物嘉年華活動開跑，7月19日前限期5天買3000送300。圖/台北地下街提供
台北地下街購物嘉年華活動開跑，7月19日前限期5天買3000送300。圖/台北地下街提供

台北地下街購物嘉年華活動即日起熱鬧開跑，當日消費累計滿500元可參加抽獎，滿額還有超值好禮兌換，優惠一波接一波，好禮獎不完。

台北地下街活動組長李安琪表示，響應政府振興三倍券，台北地下街推出限期5天購物金加碼贈，每天限額168名，更邀來知名手遊配合加贈限量購物袋，四重好禮要讓幸運民眾全部帶回家，另規畫一系列周末手作DIY活動，提供親子假日好去處。

隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，各縣市紛紛推出優惠活動吸引民眾前往，台北地下街為一年一度購物嘉年華準備精彩豐富活動，並積極與周邊鄰里合作，適逢台北霞海城隍渡台兩百年，7月19日在1號廣場安排謝神歌仔戲，民眾可利用7月初甫開通的Y27手扶梯來往大稻埕與台北地下街。

本周六（18日）在十二號廣場（近Y3出口）舉辦星星輕黏土相框DIY活動，採現場報名，限量100位名額，歡迎3到12歲小朋友免費參加。緊接著8月8日父親節當天在台北地下街消費滿2,000元，即可兌換「88限定服務券」乙張，8月31日前可憑券選擇讓爸爸「鬆一下」或「帥一波」，更多活動詳情請見台北地下街粉絲專頁或官網。

台北地下街每年定期舉辦各式主題活動，受到民眾歡迎。圖/台北地下街提供
台北地下街每年定期舉辦各式主題活動，受到民眾歡迎。圖/台北地下街提供
台北地下街每年定期舉辦各式主題活動，受到民眾歡迎。圖/台北地下街提供
台北地下街每年定期舉辦各式主題活動，受到民眾歡迎。圖/台北地下街提供

新冠肺炎 DIY 父親節

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