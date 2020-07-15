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新北推三倍券500元換特惠券800元 8月8日使用

中央社 / 新北15日電

振興三倍券今天發放，新北各大夜市還無法觀察使用三倍券消費情形。至於市府推「三倍券500元換特惠券800元」活動，登錄已超過名額，將於8月8日兌換，夜市、市場使用。

永和區樂華夜市管理委員會副總幹事林順正告訴中央社記者，今天是領取三倍券第一天，由於夜市在下午4時才營業至深夜12時，目前暫時看不出民眾在夜市使用消費券的狀況。

林順正說，管委會才剛要公告各攤商，如何接受三倍券、或如何接受新北特惠券的消費與兌換現金流程，因為中央已開放三倍券兌付要點，夜市管委會會協助攤商兌付現金。

板橋區湳雅夜市自治委員會主委陳政華、樹林區興仁花園夜市執行副理賴政安都表示，目前還看不出來消費者持三倍券在夜市消費的情形。

新北市政府經濟發展局表示，15日起只要在「新北振興168」活動網站登錄，即可享有實體三倍券500元換新北特惠券800元，可用於新北夜市及市場，限量1萬5000個名額，今天一開放登錄已有1萬6000人登錄。由於特惠券登記踴躍，市府考慮研議加發方案。

新北市場處也表示，將於8月8日至14日在新北10個地點兌換特惠券，可使用至今年12月31日，市場、夜市都可使用，攤商收取特惠券後可直接由夜市管委會造冊向市府兌換現金。

夜市 三倍券

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