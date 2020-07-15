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議員質疑偷下架大巨蛋新聞稿 北市府：誤刪，已補發

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
大巨蛋。圖／本報資料照
大巨蛋。圖／本報資料照

大巨蛋復工在即，卻爭議連環爆，無黨籍台北市議員林亮君日前於臉書指出，2018年3月17日台北市發布一篇新聞稿，指大巨蛋要舉辦演唱會，須檢討「建築技術規則」，但該篇新聞稿卻悄悄下架；台北市建管處今晚指出，同仁處理已逾時效性或重複性新聞稿時，不慎將該新聞稿刪除，已重新補發，市府立場始終一致。

台北市建管處澄清，業務科室同仁於109年7月期間，在新聞稿作業平台上網作業，同步整理個人於2019年期間關於防颱、工地總檢等，已逾時效性或重複性新聞稿，但不慎將2018年3月17日大巨蛋新聞稿一併刪除。

台北市建管處表示，當時該新聞稿的發布內容，經各大媒體報導，且不因該新聞稿的刪除，改變大巨蛋的法令適用條件，避免外界猜疑誤解，之前誤刪的大巨蛋新聞稿，已重新補發。

針對大巨蛋舉辦演唱會一事，台北市建管處表示，大巨蛋申請用途為體育館，內政部函釋未涉及「建築技術規則」第127條，若日後舉辦演唱會使用，須先經台建中心性能設計驗證通過，並再個案申請。

台北市都發局也說，相較於一般案件，已針對大巨蛋的特殊性，採取防禦性審查機制及高強度列管措施，市府堅守公共安全立場從沒改變，遠雄已完成都市設計、環境影響評估等相關審議，應依「建築法」辦理建照變更，核准後同意申請復工。

大巨蛋 北市

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