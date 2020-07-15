三倍券上路 台北市商圈夜市推優惠搶商機

紙本振興三倍券今天起透過全國郵局販售。為搶攻商機，台北市多個夜市和商圈都推出加碼優惠活動，士林夜市和永康商圈都祭出最高85折優惠，且都有信心此政策可幫商家帶來收益。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，紙本振興三倍券今天郵局開賣，北市各大商圈和夜市為吸引人潮消費，紛紛祭出各項加碼優惠活動，積極搶攻這波三倍券商機大餅。

台北市永康國際商圈協進會理事長李慶隆今晚告訴中央社記者，今天首日僅有零星民眾消費使用，效益感覺還不明顯，但他認為此政策幫助很大，估計下半年可為商圈帶進新台幣2億元的消費金額。

士林夜市自治會長林天來則說，首日還看不出影響，至少須過3至5天才會逐漸顯現，但因受疫情影響，使得夜市觀光客收益銳減，相信此政策有助吸引國內民眾消費增加。

透過台北市產發局所提供商圈優惠攻略可看到，位於永康商圈的永康國際商圈協進會自即日起至10月底止，推出消費折價券活動，民眾只要消費滿百即可享85折；另一個在地商圈發展協會-東門永康，則推即日起至今年底持三倍券滿額享85折優惠。

台北後站商圈自即日起，至指定店家持三倍券消費滿2000元，即贈價值不菲的法國餐具三件組；迪化街商圈自8月8日起，消費500元可獲得限量大稻埕情人節祈福香袋。

西門町商圈限定8月週末在活動現場，憑當天西門町商圈發票，滿千送林默娘限量icash卡。

天母商圈即日起至8月25日，於50家特色店集8點可折50元，另集8點也可到大葉高島屋換50元限量禮券，天母百元商店2.0則通通100元；同時，即日起至年底，持振興三倍券至百家特約店家可享7折起優惠，三倍券換4倍天母券可買更多。

另，台大公館商圈促進會自即日起至年底，持三倍券至會員店家消費200元就送20元抵用券；中華路影音商圈同樣期間持三倍券於會員店家消費，享全系列商品9折優惠；沅陵街商圈同期間持三倍券1000元可兌換1200元沅陵商圈抵用券；重慶南路書店商圈同期間持三倍券消費滿500元贈重南券50元。

南昌家具商圈自即日起，持三倍券至商圈會員店家消費滿6000元，贈皮革保養油，數量有限、贈完為止。

台北夜市方面，士林夜市推出三倍券200元、500元、1000元的超值組合，且持券消費還可享9折、85折不等優惠。

寧夏夜市則推「五福臨門方案」，持三倍券訂千歲宴可升級22道菜、限量百桌，花費3000元即可享價值3500元的菜色；另個人累積消費滿3000元，就送價值500元的環保提鍋、限量100個；5人同行優惠，消費滿1000元可獲價值百元的伴手禮、共1000份；且不限金額消費即可參加抽獎，送Gogoro電動機車一台。寧夏夜市還推50元面額夜市抵用券，民眾可用三倍券兌換，供小額消費使用。

臨江夜市也推持券消費，餐點份量增加，加量不加價；滿額禮部分，當天消費滿1000元就送保溫瓶、限量送完為止；另提供消費滿額送小菜，額度由各攤商自訂。

遼寧夜市同樣推持券消費，餐點份量增加，加量不加價；消費滿額折扣，額度由各攤商自訂；持三倍券消費滿額可向自治會兌換遼寧夜市專屬抵用券。雙城夜市也是餐點加量不加價，以及消費滿額折扣。

廣州夜市祭出以券換券，持200元三倍券消費可換單張30元抵用券；持500元三倍券消費可換3張30元抵用券。艋舺夜市則推以三倍券換購「艋舺券」，消費享9折優惠。

公館夜市推消費滿額折扣，使用環保餐具回饋，滿百現金折5元；持三倍券消費使用，滿百折5元；以悠遊付掃碼支付，也是滿百折5元；若消費滿500元還送一次抽獎機會，若滿1000元可抽2次，以此類推。

產發局提醒，商圈或夜市自理組織有權保留變更或終止上述活動時間、內容等權利，請民眾留意。