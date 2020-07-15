搶攻報復性旅遊商機 新北推北海夜金閃閃活動

疫情後新生活的報復性旅遊，使得國旅正夯，新北市農業局長李玟表示，白天太熱，新北推出「北海夜、金閃閃」活動，邀民眾夜晚到北海岸報復性旅遊，享受海風漁火美景及美食。

新北市政府農業局今天下午舉辦「北海夜、金閃閃」系列活動記者會，會中宣布從7月底至8月底分別舉辦夜釣、演唱會、光雕及甘藷焢窯等活動，要讓大家實地體驗熱情的北海岸仲夏夜風光。

農業局表示，除了淡水漁人碼頭各種設施及七夕情人節煙火秀、爵士樂演奏會。還有富基漁港的「北海岸時尚藝術季」時裝秀，草里漁港「草里釣魚吧」夜間親子釣魚、魚拓DIY、港邊炭烤及音樂會，以及「釣魚天堂藝響節」垂釣競賽及拍賣會。

農業局表示，市府也特別與朱銘美術館合作，於8月期間舉辦「北海夜金閃閃-光和作用」系列展覽。以及在朱銘美術館、中角灣沙灘、魚路古道及櫻花公園等地規劃展出光影藝術裝置，讓日夜各有不同風情。

李玟表示，白天旅遊的天氣太炎熱，隨著振興三倍券的發放後，歡迎大家晚上到北海岸報復性旅遊一下，享受美景美食，保證「週週有活動，夜夜都精彩」，民眾可上農業局官網掌握第一手的活動訊息。