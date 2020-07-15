快訊

影／計程車落海4死招魂 船員子女哭喊：爸爸回來

文學傳播的掌舵者 悼九歌出版創辦人蔡文甫

搶攻報復性旅遊商機 新北推北海夜金閃閃活動

中央社 / 新北15日電

疫情後新生活的報復性旅遊，使得國旅正夯，新北市農業局長李玟表示，白天太熱，新北推出「北海夜、金閃閃」活動，邀民眾夜晚到北海岸報復性旅遊，享受海風漁火美景及美食。

新北市政府農業局今天下午舉辦「北海夜、金閃閃」系列活動記者會，會中宣布從7月底至8月底分別舉辦夜釣、演唱會、光雕及甘藷焢窯等活動，要讓大家實地體驗熱情的北海岸仲夏夜風光。

農業局表示，除了淡水漁人碼頭各種設施及七夕情人節煙火秀、爵士樂演奏會。還有富基漁港的「北海岸時尚藝術季」時裝秀，草里漁港「草里釣魚吧」夜間親子釣魚、魚拓DIY、港邊炭烤及音樂會，以及「釣魚天堂藝響節」垂釣競賽及拍賣會。

農業局表示，市府也特別與朱銘美術館合作，於8月期間舉辦「北海夜金閃閃-光和作用」系列展覽。以及在朱銘美術館、中角灣沙灘、魚路古道及櫻花公園等地規劃展出光影藝術裝置，讓日夜各有不同風情。

李玟表示，白天旅遊的天氣太炎熱，隨著振興三倍券的發放後，歡迎大家晚上到北海岸報復性旅遊一下，享受美景美食，保證「週週有活動，夜夜都精彩」，民眾可上農業局官網掌握第一手的活動訊息。

美術館

延伸閱讀

李玟9年豪門婚姻驚爆生變 親姊姊說話了

李玟悲喊「醫治破碎心靈」 網瘋傳9年豪門婚出問題

新加坡光雕團隊設計 深澳光雕水舞秀有小卷和白帶魚

淡海輕軌首見無人販賣機 青菜、茶葉、蜂蜜24H都能買

相關新聞

三倍券上路基隆廟口夜市不同調 一邊要收一邊不收

振興券今天上路，不少商家都祭出加碼優惠，但在基隆廟口夜市，因分屬「仁三路廟口飲食攤販」及「愛四路夜市攤販區」兩個管委會，...

淡海輕軌藍海線第一期 預計109年底通車

新北市捷運工程局今天表示，捷運淡海輕軌第一期藍海線已於6月中旬完成穩定性測試，預計今年底通車後將可從紅樹林站直達淡水漁人...

前半年新北大量解雇業者增4成 勞工局成立專區掌握情況

新冠肺炎疫情衝擊下，新北市勞工局統計今年前半年大量解雇業者達62家，比去年同期的26家增加138%；遭大量解雇勞工人數有...

搶搭三倍券購買風潮 新北果菜公司推滿額送有機蔬菜包

振興三倍劵今天起開放領取，新北果菜公司加碼推出「您用三倍劵，我送您幸福」套組活動，只要持拿三倍券到FB粉專購買幸福套組，...

影／三倍券可用5個半月 柯文哲：叫陳佩琪拿去買菜都可以

振興三倍券今日上路，今北市府再加碼，只要從7月15日到8月底間在台北市使用悠遊付消費，就能參加電動機車抽獎。台北市長柯文...

金山區公所攜手5大產業百家業者 加碼優惠消費滿額好禮

為提升新北市金山區觀光旅遊消費，金山區公所攜手在地金山商圈、金山市場、溫泉旅館、金山農會及朱銘美術館等5大產業代表逾百家...

爸爸手臂上刺著兩歲兒子的畫像 原因超級有洋蔥

手臂上剌著去年過世的兩歲兒子畫像，「這樣會時時提醒我，把孩子還給我的時間拿去幫助別人」叢爸爸表示。

新北板橋轉運站8月完工 服務品質再提升

為提供民眾搭乘捷運環狀線板橋站與板橋客運均有更優質的候車環境，新北市板橋客運站與捷運環狀線共構為「新北板橋轉運站」。原客...

配合三倍券 新北金山區加碼拚經濟

新北市金山區公所呼應「新北振興168」，攜手金山商圈、金山市場、溫泉旅館、金山農會及朱銘美術館5大地方產業、逾百家業者，...

影／台中文山焚化廠汰舊換新 地方反對新爐清潔隊支持

台中市環保局今天為文山焚化廠汰舊換新，今天在廠區內舉辦興建營運移轉案公廳會，與會民代、民眾抗議文山焚化廠影響民眾健康，還...

聖結石租聯開宅找嘸滅火器 北市喊冤：我們也是受害者

Youtuber聖結石今天於臉書透露，他承租台北市的房子，但家中的吸塵器突然燒起來，整棟大樓竟沒有滅火器，後來在B1找到...

3倍券正式上路 柯文哲宣布台北一起go抽獎加碼啟動

中央振興三倍券今天正式上路。為搶三倍券商機，台北市政府今天宣布「2020來台北一起GO」抽獎加碼正式啟動。北市府的加碼抽...

熱門新聞

影／他排2小時買到5份振興券 臭臉說「買到也不高興」

柯P御用攝影官爆過勞、低薪羞辱 北市勞局：可提申訴

嘉市郵局排振興券人潮快速消化 40分鐘後門口沒人排隊

聖結石租聯開宅找嘸滅火器 北市喊冤：我們也是受害者

侯友宜：年底淡海輕軌藍海線通車絕不能跳票

影／領三倍券台南一早人潮滿滿 代領規定不少人霧煞煞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。