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熱氣球嘉年華及衝浪賽疏運 立委劉櫂豪爭取獲補助

中央社 / 台東縣15日電

台東縣國際熱氣球嘉年華及國際衝浪公開賽已成台東重要觀光活動，立委劉櫂豪經向公路總局爭取新台幣843萬餘元的輸運接駁經費後，公路總局核定補助，以提升觀光品質。

劉櫂豪表示，台東縣政府舉辦熱氣球嘉年華活動已逾10年，因遊客人潮過多湧入活動會場，造成交通壅塞，自民國106年起進行交通管制，改由客運業者於龍田降落場臨時停車場透過大巴接駁進入會場，以提升遊客觀光遊憩品質。

劉櫂豪指出，歷年活動疏運接駁經費皆向公路總局「公路公共運輸多元推升計畫」申請補助，去年度公路總局有核定8場光雕音樂會的交管接駁等疏運補助，但是鹿野主場活動未納入，導致台東縣政府疏運經費短缺，經他多方協調後，公路總局同意主場活動疏運經費納入補助範圍。

劉櫂豪表示，109年度台東縣政府再依公路總局「公路公共運輸多元推升計畫」項下的「大型活動疏運」申請「台東國際熱氣球嘉年華」及「台灣國際衝浪公開賽」疏運接駁費，經他多方溝通，公路總局審議後將核定補助843萬8000元，期能協助台東縣促進觀光發展，增進觀光產值。

台東 熱氣球嘉年華 劉櫂豪

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