侯友宜參拜林口觀音寺 贈匾「慈光普照」求疫情平安
新北市長侯友宜今日前往林口竹林山觀音寺參拜祈福，並致贈廟方「慈光普照」匾額，感謝竹林山觀音寺長期對公益慈善的奉獻，在八仙塵爆、台南地震及花蓮地震等重大災害時，均捐款上千萬，另侯友宜也祈求觀音菩薩保佑，全民都能平安度過疫情。
侯友宜致詞時指出，自己也是半個林口人，就讀警察官校期間就住在林口，當時聽聞觀音寺很靈驗，經常來參香，小時候家裡也有一尊滴水觀音，今天來到觀音寺參拜可說備感親切。
侯友宜表示，觀世音菩薩是民眾心中最虔誠的信仰，竹林山觀音寺更是熱心公益，重大災難發生時，總是大力捐款，日前也捐贈善款給新北市好日子愛心大平台，幫助新住民，因此特別致贈「慈光普照」匾額，感念菩薩及廟方的護佑跟善行。
竹林山觀音寺董事長黃火旺表示，整座廟宇使用38根台灣檜木興建，視覺莊嚴宏偉、中庭寬闊，可納千人同時參拜，並營造江南庭園式公園，是附近居民及信眾參拜後休閒好去處。
黃火旺說，廟內除了開基觀音佛祖十八手觀世音菩薩，還有觀音佛祖二媽，由新北市、桃園市7個行政區、9個坪位輪祀，至今傳承200多年，新北市府也將「巡迴觀音媽過頭」登錄為民俗類文化資產，今年父親節適逢觀世音菩薩成道日(農曆六月十九日)，廟方正規畫法會，祈求風調雨順、四時無災。
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