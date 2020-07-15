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淡海輕軌藍海線第一期 預計109年底通車

中央社 / 新北15日電
新北淡海輕軌。圖／新北捷運公司提供
新北淡海輕軌。圖／新北捷運公司提供

新北市捷運工程局今天表示，捷運淡海輕軌第一期藍海線已於6月中旬完成穩定性測試，預計今年底通車後將可從紅樹林站直達淡水漁人碼頭，串起淡海新市鎮與漁人碼頭的觀光軸線。

新北市政府捷運局長李政安今天在市政會議專案報告表示，淡海輕軌第一期藍海線，從台北海洋大學、沙崙、淡水漁人碼頭新設置3座車站，稱為藍海線。

他說，在濱海沙崙站前，藍海線與綠山線路線重疊，未來通車後民眾可從紅樹林站直達淡水漁人碼頭，沿線搭配人行道更新改善工程。

同時，為保護清法戰爭滬尾古戰場城岸遺跡，在台北海洋大學站及沙崙站間，建置跨越淡水公司田溪的高架藍海橋，採用大跨距的景觀橋設計，可在捷運車廂內眺望台灣海峽夕陽與橋梁光雕美景。

李政安說，將來淡海輕軌第一期藍海線通車後，將採兩種營運模式，分別是從紅樹林站到崁頂站的綠山線，及紅樹林站到淡水漁人碼頭站的藍海線第一期。

他說，6月18日已通過穩定性測試，後續還要營運模擬演練並申請初勘、履勘作業，預計在今年底前通車。

另外，捷運局表示，安坑輕軌目前計畫進度達73%，其中，跨越新店溪的安心橋，橋塔高達130公尺，採用鋼箱型結構以降低對河道的影響。

安坑輕軌預計2022年通車，縮短新北市新店安坑地區到台北市通勤時間至少15至20分鐘，並帶動周邊整體發展。

市長侯友宜接受聯訪時表示，新北捷運建設進入高峰期，各路線將串起重要交通路網，帶動周邊的都市更新、經濟發展並帶來大量就業機會。新北將透過捷運建設帶動城市發展，日後盼透過捷運「三環六線」讓新北成為大台北的中心點。

漁人碼頭 捷運

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