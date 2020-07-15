搶三倍券商機 黃金博物館推優惠福袋

新北市立黃金博物館今天起推出三倍券優惠福袋，包括門票、五坑體驗票、精選文創商品等，只要使用振興三倍券200元及500元的面額券，就能享有68折至76折不等的優惠折扣。

新北市立黃金博物代理館長王錦華表示，黃金博物館針對振興三倍券200元及500元的面額，推出了4種福袋。

針對情侶或朋友組合的遊客，提供200元優惠方案，內容包括2張門票（每張定價新台幣80元）加2張五坑體驗票（每張定價50元），或是選擇2張五坑體驗票加上精選文創商品。

針對親子、家族旅遊遊客，建議使用500元優惠方案，內容包括門票2張、五坑體驗票4張，以及精選文創商品；或是4張五坑體驗票加上精選文創商品。

精選文創商品包括熱賣商品、市價500元的金礦山大財主桌遊、市價190元的悠遊頭巾，以及市價200元的黃金文具組，多種組合提供民眾自由搭配；黃金博物館也將不定期推出振興三倍券精選優惠福袋。