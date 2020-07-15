搶搭三倍券購買風潮 新北果菜公司推滿額送有機蔬菜包

振興三倍劵今天起開放領取，新北果菜公司加碼推出「您用三倍劵，我送您幸福」套組活動，只要持拿三倍券到FB粉專購買幸福套組，新北果菜公司表示，除享消費滿額禮，民眾可一次購買想要的有機蔬菜，之後可分次提領，不用再擔憂想買新鮮蔬果但家中冰箱冰不下的問題。

新北果菜公司總經理江惠貞表示，本次配合振興券推出專屬優惠活動，只要單筆消費滿千元或使用三倍劵消費滿400元，就可加贈有機蔬菜包。另外還推出低於市價9折的優惠蔬菜箱、水果箱、冷凍水畜產及生鮮雞蛋等農特產品，以親民價格提供民眾優質農產，回饋鄉里也幫助農友。