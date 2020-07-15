金山區公所攜手5大產業百家業者 加碼優惠消費滿額好禮
為提升新北市金山區觀光旅遊消費，金山區公所攜手在地金山商圈、金山市場、溫泉旅館、金山農會及朱銘美術館等5大產業代表逾百家業者，加碼消費滿額抽獎模式，帶動金山區消費氣氛。
金山區長廖武輝表示，在觀光資源豐富的金山區，透過呼應「新北振興168」政策，串連在地上百家觀光旅遊業者，共同刺激民眾到金山消費。
今天起至9月15日為期2個月，加碼推出不限振興券，民眾只要在金山區單筆消費滿500元，以郵戳為憑將活動期間內消費正本購買憑證（傳統發票、紙本電子發票、收據等）寄回「新北市金山區公所新媒體小組」，並於信封上寫妥真實姓名、聯絡電話及郵寄地址，即可獲得抽獎資格，旅宿票券、金山特色伴手禮、首度的甘藷季免費夜間星光焢窯體驗。
金山商圈發展協會會長蔡坤明說，商圈結合食、衣、住、遊共69家特約店，於7、8月暑期間每周六日推出振興消費雙重好禮，凡於金山商圈特約店家使用振興三倍券消費，單店滿200元即贈68折折價券，而於商圈消費滿1000元，另享商品加購半價優惠。
金山第一公有零售市場自治會會長劉志明說，配合市府市場處活動，在8月底前到金山市場使用振興券，至特約店家消費並與識別貼紙合照上傳「來新北逛菜市」臉書專頁，即有機會獲得微波爐、國賓電影票、限量保冷袋等獎項。
新北市溫泉觀光協會理事長游忠義表示，到金山泡湯、享美景、啖美食正是好時機。金山地區農會指出，甘藷季即將登場，振興結合農業，非常適合親子攜家帶眷前來體驗。
朱銘美術館購買2張門票入館就符合消費滿額抽獎資格，美術館更推出「美術館走透透」、「悠遊慢食小清新」、「樂活創藝運動風」及「藝起挺美」等4款振興券3000元優惠組合。
金山甘藷季系列活動將於8月份陸續起跑，最新消費優惠、滿額抽獎細節及甘藷季訊息請參新北市金山區公所網站(http://www.jinshan.ntpc.gov.tw/)及臉書專頁(https://www.facebook.com/jinshangov)。
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