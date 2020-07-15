創世板橋分院籲捐三倍券 振興愛心經濟
新冠肺炎疫情衝擊經濟，政府推出振興三倍券刺激消費，今天板橋雅森幼兒園學童等人捐出部分三倍券義助創世板橋分院植物人，希望有更多人加入，協助植物人度過疫情難關，振興愛心經濟。
今天上午10點，市議員何博文服務處、新埔國中榮譽會長林語珍、新埔國中副會長李鳳芸、生教組長王冠文及雅森幼兒園方雅生園長和學童們，一起化身撐舟小勇士為創世助陣，捐出部分三倍券，放入創世板橋院大信封袋，協助弱勢植物人家庭逆流撐舟，也呼籲社會大眾可捐振興三倍券救救植物人。
方雅生表示，如今弱勢公益團體遭逢疫情艱難時刻，最需要社會各界伸出援手，每人只要付出一點點，就能提供協助，重拾希望。
創世板橋院長李培菁表示，疫情讓許多勸活動取消或延期，捐贈收入和發票張數銳減，捐款減少將近3成，發票衰退接近2成，盼社會大眾小額捐款、捐發票或振興券，為植物人買尿布，讓愛心變3倍。
創世基金會板橋分院三倍券額、小捐款等愛心可掛號寄至新北市板橋區四川路2段16巷10號2樓，創世基金會「三倍券小組」收。愛心專線：（02）8966-4306。
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